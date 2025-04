Madagascar: Prédiction de la Banque mondiale - Accélération de la croissance économique obscurcie par l'incertitude

Malgré un contexte mondial instable et des marges de manoeuvre budgétaires limitées, les pays de l'Afrique subsaharienne affichent une croissance économique encourageante. Selon la 31e édition du rapport « Africa's Pulse » de la Banque mondiale, la croissance régionale devrait atteindre 3,5% en 2025 et s'accélérer à 4,3% en 2026-2027. Cette dynamique repose sur la reprise de la consommation privée et des investissements, appuyée par un recul de l'inflation - tombée de 7,1% en 2023 à 4,5% en 2024.

Cependant, cette progression reste en deçà des besoins pour réduire significativement la pauvreté. Le revenu réel par habitant en 2025 devrait demeurer inférieur d'environ 2% à son niveau de 2015. Le rapport souligne un écart croissant entre les attentes des citoyens en matière d'emplois et de services publics, et des institutions souvent défaillantes.

Andrew Dabalen, économiste en chef pour l'Afrique, appelle à des réformes urgentes pour renforcer la concurrence, la transparence et la redevabilité. Objectif : attirer les investissements privés et créer davantage d'opportunités économiques. Face aux défis du changement climatique, des conflits régionaux et d'un commerce mondial incertain, le rapport recommande de tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour stimuler la diversification et l'emploi des jeunes.