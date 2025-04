Madagascar: Couple Macron - 100 000 euros pour l'Akamasoa

La communauté Akamasoa, fondée par le Père Pedro Opeka, a réservé un accueil chaleureux au couple Macron lors de sa visite sur les lieux. Pour marquer sa reconnaissance et pour soutenir les oeuvres de cette association humanitaire, Emmanuel Macron a annoncé une contribution de 100 000 euros en faveur du centre.

Lors de leur passage à Akamasoa hier, le président français Emmanuel Macron et son épouse ont été accueillis par un spectacle émouvant, présenté par les enfants issus des écoles primaires, collège, lycée et même de l'université du site. Un moment fort en émotion, témoignant de la vitalité de cette communauté fondée par le Père Pedro. Le chef de l'État français a salué avec admiration le courage, la détermination et le dévouement de Père Pedro, à l'origine de la création de cette véritable cité de l'espoir, érigée pour accueillir des milliers de sans-abri.

Il a souligné la transformation radicale que ce projet a apportée dans la vie de nombreuses familles malgaches défavorisées. En signe de soutien et de reconnaissance pour l'oeuvre humanitaire de Père Pedro, Emmanuel Macron a annoncé une contribution de 100 000 euros en faveur du centre Akamasoa, dans le cadre de sa visite d'État à Madagascar. C'est sous des applaudissements que le public a accueilli cette heureuse nouvelle. Le Père Pedro a déclaré que cette aide financière serait utilisée pour construire cinq salles de classe, l'éducation étant, selon lui, une priorité absolue pour la communauté d'Akamasoa.

Messages

Emmanuel Macron a adressé de nombreux messages aux personnes prises en charge par le Père Pedro lors de sa visite sur les lieux. Il a particulièrement insisté, à plusieurs reprises, sur l'importance du mariage de la bonté avec la volonté. « La bonté ne suffit pas. Le mariage de la bonté et de la volonté, c'est ce qu' a fait le Père Pedro pour la communauté, cela est unique. Chacun et chacune d'entre vous est unique », a-t-il indiqué avant de poursuivre que

« vous êtes la plus belle armée du monde, vous êtes une armée de paix, de fraternité, de bonté, de sourire. On va essayer de se battre pour arrêter les armées folles pour conquérir des bouts de terres, qui veulent semer la misère, on va essayer de se battre pour réduire les inégalités, on va essayer de se battre pour rendre nos terres plus vivables pour le climat, la biodiversité ». Lors de son discours, le Père Pedro n'a pas manqué de mentionner qu' Akamasoa a donné la priorité à la lutte contre la pauvreté. «Nous avons affronté sans intermédiaire cette pauvreté et nous nous sommes engagés corps et âmes avec 900 jeunes malgaches qui oeuvrent à Akamasoa. Nous continuons à nous battre pour que chaque enfant ait un avenir plus digne. Notre devoir est de lui offrir cela comme un droit et non pas comme un privilège ».