Afrique de l'Est: Coopération - Les 22,5 kilos d'or restitués par le PM mauricien

Symbolique mais significative

La cérémonie de remise des 22,5 kilos d'or exportés illicitement vers l'Île Maurice, qui s'est déroulée hier au CCI Ivato, en marge des travaux du sommet de la COI, aura été le signe d'une coopération régionale à la fois fraternelle et constructive. Dans le discours qu'il a prononcé, à cette occasion, le Président de la République, Andry Rajoelina, a d'ailleurs qualifié cette restitution de marque de respect et de confiance. « Cela montre que quand la volonté politique est là, la justice avance et quand la confiance est là, la vérité triomphe », a déclaré le chef de l'Etat, en ajoutant qu'il s'agit d'un acte responsable et solidaire. Pour le Premier ministre mauricien, ce geste constitue la preuve de la grande qualité des relations entre Maurice et Madagascar

Rappelons que ces 45 lingots d'or pesant 22,5 kilos avaient été saisis en 2019 à l'aéroport Seewoosagur Ramgoolam. D'une valeur de plus d'un million d'euros, ce trésor provient d'un trafic démantelé, début janvier 2019, suite à l'interpellation de trois passagers malgaches en transit à Maurice et à destination de Bombay. Des devises d'une valeur de 60 000 euros et 7 000 dollars détenus par les trafiquants avaient été également saisis par les douaniers mauriciens. Une victoire en tout cas pour les négociateurs malgaches puisque cette restitution a fait l'objet de longues discussions. Quatre départements ministériels ainsi que l'administration douanière ont participé aux travaux pour la restitution de ces richesses qui seront déposées à la Banque centrale de Madagascar pour renforcer les réserves d'or du pays.