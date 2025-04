Madagascar: Edgard Razafindravahy - Un coup de maître pour un coup d'essai

En sa qualité de Secrétaire Général (SG) de la Commission de l'Océan Indien, Edgard Razafindravahy est à juste titre, le maître d'oeuvre du Ve Sommet de la COI.

Moment charnière

« Notre rencontre, résolument orientée vers l'action, marque une étape clé de notre vie diplomatique et institutionnelle », a-t-il souligné d'emblée dans son discours d'ouverture de ce « Sommet qui se tient à un moment charnière ». Dans ce contexte tendu, a-t-il ajouté, « le besoin de solidarité, de coopération n'a jamais été aussi urgent ». Et de lancer un « appel à un engagement solidaire de nos îles ».

Résultats concrets

Selon le SG de la COI, le thème « Sécurité et souveraineté alimentaires pour le développement du marché de l'Indianocéanie » est particulièrement pertinent. A son avis, il ne s'agit pas seulement d'agriculture, de commerce ou de connectivité. Il s'agit aussi de santé, de nutrition, de résilience climatique, de protection des écosystèmes, de valorisation de notre patrimoine culturel, et de modes de vie durables. « Ensemble, nous avons la capacité de mobiliser nos forces vives, de libérer les énergies créatrices et entrepreneuriales. Ensemble, nous avons mis en oeuvre une centaine de projets et initiatives dont les résultats sont concrets et durables sur le plan économique et en matière de stabilité politique, de développement humain, de sécurité maritime et environnementale ».

Expertise et professionnalisme

Edgard Razafindravahy estime que « les chefs d'Etat membres de la COI ont aujourd'hui la responsabilité de tracer les grandes orientations stratégiques pour notre organisation et pour notre communauté de destin ». Pour sa part, le Secrétariat général est pleinement mobilisé pour accompagner les décisions des chefs d'Etat, pour transformer les ambitions partagées en actions concrètes, dans l'esprit de coopération, d'entraide et de solidarité sur lequel repose la COI. Un esprit qui était de mise durant ce Vème Sommet à Antananarivo qui « fera date », d'après un chef d'Etat. Une manière de reconnaître l'expertise et le professionnalisme de Madagascar en général et du SG malgache en particulier pour ce coup d'essai qui fut un coup de maître.