Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière globale augmente de 59,997 milliards FCFA ce jeudi 24 avril 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 24 avril 2025, la capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a augmenté de 59,997 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 21 235,55 milliards FCFA la veille à 21 295,547 milliards FCFA ce jeudi 24 avril 2025. A l'origine de cette augmentation, il y a celle de la capitalisation du marché des actions dont le niveau a atteint 10 797,476 milliards FCFA contre 10 711,855 milliards FCFA le mercredi 23 avril 2025, soit un accroissement de 85,621 milliards FCFA. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 25,624 milliards, passant de 10 523,695 milliards FCFA la veille à 10 498,071 milliards FCFA ce jeudi 24 avril 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 409,576 millions FCFA contre 935,919 millions FCFA le mercredi 23 avril 2025.

Les indices ont renoué avec la hausse après leur repli de la veille. L'indice BRVM Composite s'est ainsi rehaussé de 0,80% à 287,88 points contre 285,60 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,75% à 144,53 points contre 143,46 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,44% à 121,66 points contre 121,16 points la veille.

Le titre Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 11 045 FCFA) figure pour la 5eme journée consécutive à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours suivi des titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 950 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,19% à 600 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 5,80% à 3 650 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (moins 3,27% à 3 700 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,62% à 910 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,62% à 24 500 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,33% à 22 200 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,22% à 3 250 FCFA).