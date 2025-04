Ile Maurice: «Il y aura bientôt un bouillonnement de développement dans l'Est»

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a effectué, le vendredi 18 avril, deux visites pour faire un état des lieux des routes, qui ont connu des réfections notables récemment, notamment le by-pass reliant Mont-Ida à Saint-Julien-d'Hotman et la route La Laura-Caroline à Bel Air.

A Mont-Ida, Ajay Gunness a déclaré : «Je connais cette route depuis plus de 50 ans et il y a toujours eu des problèmes de circulation sur cette voie à cause de sa largeur. Elle ne faisait que cinq mètres. C'était très dangereux de circuler ici. Deux voitures ne pouvaient se croiser car la route était très petite». Cette route a été élargie à six mètres et les autorités pensent à l'élargir encore d'un mètre supplémentaire pour qu'elle soit conforme aux normes de la Road Development Authority, selon le ministre Gunness.

«Maintenant avec six mètres de largeur, deux voitures peuvent y circuler dans les deux sens sans problème. Mais nous allons encore améliorer cette route. Ce sont des petits projets qui n'ont pas nécessité de gros budgets mais qui facilitent grandement la vie quotidienne des habitants de la région»,a encore fait ressortir le ministre Ajay Gunness.

Également présent lors de cette visite, le ministre des Technologies de l'information et de la communication, Avinash Ramtohul, élu de la circonscription de Montagne-Blanche Grande-Rivière-Sud-Est (no 10), qui a loué les efforts d'Ajay Gunness mais aussi de Chetan Baboolall, autre élu de la circonscription, pour la réalisation de ce projet.

Le ministre Ramtohul s'est dit prêt à aider encore pour élargir la route. Il y a cependant certains propriétaires terriens, qui sont réticents à vendre leurs terrains et ministres et députés de la région ont décidé d'établir une liste des personnes dans ce cas et d'aller personnellement à leur rencontre pour essayer de les convaincre de changer d'avis.

Des dizaines de kilomètres plus à l'Est, la route La Laura-Caroline a subi un nivellement car ses montées rendaient la conduite dangereuse. Le ministre Gunness a affirmé que cette zone était propice aux accidents mortels car il y avait des blind spots. Une bonne partie de cette route a aussi été asphaltée et bientôt, le trottoir y sera élargi.

«Nous avons aussi des projets pour Bramsthan, qui est une région souvent affectée par les inondations. Nous avons un plan pour régler à la fois les problèmes de circulation et d'inondations.» Le ministre Ramtohul a, pour sa part, soutenu que lui et les députés de la circonscription connaissent très bien les problèmes des habitants par rapport à cette route. Il leur a demandé encore un peu de patience jusqu'à ce que les problèmes puissent être réglés une fois pour toutes.

Ajay Gunness a, par la même occasion, annoncé que le projet phare, l'autoroute M4, qui va connecter le Nord et l'Est du pays, va coûter très cher, soit environ Rs 10 milliards. Et comme les caisses de l'État sont vides, le gouvernement pense pouvoir le faire par étapes, une première phase de Forbach à Pont-Blanc, puis jusqu'à Bel Air, et éventuellement jusqu'à l'aéroport.

Il a également voulu remercier la compagnie Alteo pour tout le soutien apporté à divers projets de route et d'autres projets de développement dans la région de l'Est. «Il y aura bientôt un bouillonnement de développement dans l'Est», a encore promis Ajay Gunness.