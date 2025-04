Ile Maurice: Des pressions haussières sur les coûts au premier trimestre 2025

L'indice des prix de la construction, qui mesure l'évolution des coûts pour la construction d'une maison de plainpied, a poursuivi sa trajectoire ascendante au cours du premier trimestre de 2025. Cette tendance est portée par des hausses significatives dans les composantes clés que sont la main-d'oeuvre, les matériaux et la location de matériel, et ce, dans un contexte marqué par des ajustements salariaux et des tensions sur le prix de certains intrants.

En janvier 2025, l'indice global a progressé de 1,3 % par rapport à décembre 2024, pour atteindre 143,5. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation de 2,1 % des coûts de main-d'oeuvre, suite à l'entrée en vigueur de la compensation salariale annuelle. Cette mesure, attendue par les partenaires sociaux, a entraîné une hausse immédiate et uniforme dans l'ensemble du secteur, avec un effet stabilisateur sur les mois de février et mars.

La composante «location de matériel» a connu une variation marginale de +0,1 % en janvier, se maintenant ensuite sans changement au cours des deux mois suivants. Cela reflète une relative stabilité dans les tarifs de location des équipements de chantier, bien que la demande reste constante.

Les matériaux ont connu une évolution plus contrastée. En janvier, le sous-indice a augmenté de 1,2 %, stimulé par des hausses notables des prix des ouvertures en aluminium (+5,8 %), de la menuiserie en bois (+4,3 %) et de la plomberie (+0,9 %). Ces hausses ont toutefois été modérées par des baisses enregistrées sur les barres d'acier (-0,2 %) et les revêtements de sol en carrelage ou granit (-1,5 %).

En février, l'augmentation s'est poursuivie (+0,9 %) avec une forte progression du prix du béton prêt à l'emploi (+4,6 %). Mars a confirmé cette tendance haussière (+0,6 %), portée par des augmentations sur le ciment, les blocs de béton, les granulats et les installations électriques.

Les données par type de travaux révèlent des hausses significatives dans la maçonnerie, la pose de blocs (+0,6 %), le coffrage (+1,4 %), les ouvertures extérieures (+5,9 %) et la menuiserie intérieure (+4,0 %), traduisant des tensions sur plusieurs postes structurels.

Ces évolutions suggèrent que le coût de construction d'une maison individuelle est appelé à augmenter, nécessitant des ajustements dans la planification budgétaire des ménages comme ceux des promoteurs.