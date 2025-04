Sénégal: Saly - Des acteurs réfléchissent à la promotion d'une pêche durable

Saly — Des acteurs de la pêche, des décideurs publics et des partenaires techniques et financiers ont pris part, mercredi à Saly (Mbour, ouest), à un atelier national de réflexion pour la promotion d'une pêche durable au Sénégal, a constaté l'APS.

L'objectif de cette rencontre est d'amener toutes les parties prenantes à "réfléchir à des solutions qui seront applicables, acceptées et appropriées", dans un contexte où "les ressources halieutiques se font de plus en plus rares", a dit Frédérique Thomas, directrice de la Société de coopération pour le développement international (Socodevi) au Sénégal.

Cet atelier s'inscrit dans le projet Natur'ELLES, financé par Affaire mondiale Canada (AMC), et mis en oeuvre par la SOCODEVI, en partenariat avec le Réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal (REFEPAS), et le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires.

Il s'agit d' "asseoir des mécanismes qui vont favoriser la reproduction des ressources et la sauvegarde des écosystèmes", a expliqué Diaba Diop, la présidente du REFEPAS.

L'atelier vise, selon Frédérique Thomas, à "assurer un système alimentaire durable pour les futures générations des zones insulaires et côtières, majoritairement peuplées de personnes qui travaillent dans la pêche".

Pour ce faire, a souligné Mamadou Goudiaby, directeur de cabinet du ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, "les acteurs doivent, ensemble, développer des synergies d'actions, pour aller vers la restauration des stocks".

"L'urgence est de sauver les ressources halieutiques", a-t-il insisté.

