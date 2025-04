Sénégal: Droit de l'enfant - La société civile invite les médias à s'impliquer davantage dans le plaidoyer

Dakar — Des membres d'organisations non gouvernementales s'activant dans la protection de l'enfance ont souligné, mercredi, la nécessité d'impliquer les médias et les enfants dans les plaidoyers pour l'application effective des conventions ratifiées par le Sénégal relatives aux droits de l'enfant.

"Il faut mobiliser davantage les acteurs des médias pour voir quelles stratégies innovantes on peut avoir en mettant surtout en position les enfants. Je pense qu'à ce niveau, c'est une autre forme de plaidoyer qui consiste à ce que les enfants portent eux-mêmes le plaidoyer au niveau local, national et international", a notamment déclaré Justine Laison, secrétaire exécutive de la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant (CONAFE).

Elle s'exprimait ainsi lors de l'atelier de partage des Observations finales des comités de suivi des droits de l'enfant avec les acteurs des médias. Cette rencontre vise à sensibiliser et mobiliser ces acteurs pour la diffusion de ces observations et la réalisation d'actions de plaidoyer inscrites sur la feuille de route de la société civile.

"Il est capital d'associer les acteurs des médias dans les travaux, renforcer leurs connaissances sur le suivi des droits de l'enfant et particulièrement partager les observations finales des comités dont celles identifiées par les acteurs de la société civile avec l'UNICEF dans six régions cibles du projet", a précisé la secrétaire exécutive de la CONAFE.

Mamadou Wane, sociologue et spécialiste de la protection de l'enfant

Elle a en outre déclaré que leur organisation réfléchit aux voies et moyens qui pourraient permettre à l'État du Sénégal d'inscrire la protection des droits de l'enfant dans les engagements qu'il a pris au niveau national et international.

Participant à l'atelier, Mamadou Wane, sociologue et spécialiste de la protection de l'enfant a relevé "des avancées", notamment dans l'amélioration du cadre institutionnel et du cadre de protection juridique des droits de l'enfant.

"La réalité est que des centaines de milliers d'enfants sont privés d'accès à l'éducation de base, publique ou religieuse. D'autres ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux, et n'ont pas d'existence légale, car non inscrit à l'état civil", a-t-il fait remarquer.

Il a ainsi plaidé pour l'accès à l'éducation, aux services de santé pour tous les enfants et surtout "l'appui des familles".

Selon Mamadou Wane, "la faiblesse et la pauvreté économique et monétaire des familles rejaillissent sur les enfants. Donc, il faut des politiques inclusives sur le plan social, des politiques de lutte contre toutes formes de discrimination et de protection maximale des enfants".

Nina Penda Faye, membre du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED)

Pour la journaliste Nina Penda Faye, membre du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), la presse a un rôle central à jouer dans ces questions liées à l'enfance.

"Le plaidoyer qu'il faut porter est de dire aux confrères de rester dans cette dynamique du journalisme d'engagement, puisque nous sommes partie prenante et partie intégrante de la société civile", a-t-elle dit.

"Nous devons accompagner nos politiques, mais également toutes les organisations qui travaillent autour des droits de l'enfant à pouvoir faire prendre conscience à nos gouvernants de ces questions qui sont très importantes et qui portent sur l'avenir de notre pays", a ajouté Mme Faye.

La journaliste a invité les journalistes à ne plus reléguer les informations liées à l'enfant aux faits divers, mais "d'en faire un traitement professionnel compte tenu de leur sensibilité".