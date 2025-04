Sénégal: Louga - Le village de Ndiakinane Peul receptionne une borne-fontaine

Louga — Le village de Ndiakinane, situé dans la commune de Mbédiene, département de Louga (nord), a réceptionné, mercredi, une borne-fontaine réalisée dans le cadre d'un projet d'adduction d'eau sur un linéaire de 12 kilomètres, fruit d'un partenariat entre la mairie de Boisseuil (France), l'association sénégalaise "L'Afrique chez vous" et la commune de Mbédiene, a constaté l'APS.

"Au mois de février, nous avons lancé ici les travaux d'adduction d'eau sur un linéaire de 12 kilomètres, qui nous ont permis aujourd'hui d'inaugurer cette borne fontaine", a déclaré le maire de la commune de Mbédiene, Thierno Dieng, à l'issue de la cérémonie de réception.

Le maire de Boisseuil, Philippe Janicot, deux de ses conseillers, Graham Biat et Laure Pockel, et des membres de l'Association "L'Afrique chez vous" ont pris part à la cérémonie.

Le maire de Mbédiene a souligné l'importance du projet pour les habitants des communes rurales de Ndiakinane Wolof, Ndiakinane Peul et Tchilen.

"Quand on manque d'eau, la santé ne va pas être assurée. Les femmes faisaient des heures au niveau des puits pour avoir le liquide précieux. Cette borne fontaine leur donne maintenant le temps de bien travailler et ça participe au développement économique", a-t-il fait savoir.

De son côté, le maire de Boisseuil, Philippe Janicot, a salué "l'accueil chaleureux des habitants" et rappelé "les différentes étapes de coopération déjà entamées dans la région".

"Ce soir, c'est l'apothéose dans les émotions que nous ont offertes les habitants de Mbédiene. Je dis nous parce qu'on est venu à trois, je ne suis pas venu tout seul. Je représente 23 conseillers", a-t-il précisé.

Il a également évoqué l'avenir de cette coopération en annonçant d'autres réalisations prochainement. "Il y aura des projets vraisemblablement, en tout cas nous travaillons dessus. Il y a de l'avenir encore sur ce territoire du département de Louga", a-t-il dit.

"Si jamais on a la chance d'être élu dans l'avenir, on sait qu'on se réengagera pour faire un autre projet et baptiser une rue pour Mbédiene et pour le Sénégal", a-t-il promis.

Issa Diagne, président de l'association "L'Afrique chez vous", a dressé un bilan très positif des trois jours d'activités.

"Nous avons passé 72 heures, où nous avons valorisé un travail qui a commencé il y a un an et demi. Ces trois jours ont été très riches en valorisation et en perspectives", a-t-il magnifié.

Il n'a pas manqué de saluer le geste de Philippe Janicot qui va "au-delà du symbolique".

"Ce geste n'est pas pour le Sénégal ni pour Mbédiene, c'est pour toute l'Afrique. C'est un cachet, une empreinte de solidarité, de respect de la dignité humaine et une solidarité internationale au vrai sens du mot", a-t-il lancé.