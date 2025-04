Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le gouvernement sera présent partout pour la promotion du travail décent'

Diamniadio — Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé, jeudi à Diamniadio, la volonté du gouvernement d'intervenir là où cela est nécessaire pour promouvoir le travail décent et améliorer la productivité des entreprises.

"À vous acteurs du monde du travail, soyez assurés que l'État sera à vos côtés pour consolider les cadres de concertation dynamique. Le gouvernement sera présent partout où c'est nécessaire pour la promotion du travail décent et l'accroissement de la productivité dans l'entreprise", a-t-il dit.

Le président Sall présidait l'ouverture de la quatrième Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, placée sous le thème : "Emploi et employabilité : défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère".

Des autorités gouvernementales, notamment le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, des travailleurs, le patronat et les partenaires techniques et financiers prennent part à cette rencontre de deux jours.

Bassirou Diomaye Faye, a rappelé que la conférence s'inscrit dans une volonté de poser un diagnostic exhaustif de la situation de l'emploi au Sénégal, en abordant notamment la gouvernance territoriale, le financement, l'entrepreneuriat, l'innovation et la migration de la main-d'oeuvre.

Il a en ce sens insisté sur la mis en oeuvre de cinq axes stratégiques pour lever les contraintes et identifier les opportunités du marché du travail, c'est-à-dire répondre aux besoins locaux à travers une gouvernance territoriale renforcée, placer l'innovation et les startups au coeur de la compétitivité économique, encadrer la migration professionnelle et optimiser les ressources financières via des mécanismes comme les partenariats public-privé et les technologies numériques.

"La lutte contre le chômage n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est un combat commun qui exige patience, détermination et cohésion. Cependant, il nous a permis de nourrir un réel espoir", a-t-il indiqué.

Le chef de l'État a en outre souligné que son gouvernement est pleinement conscient des aspirations légitimes des acteurs du marché de l'emploi de contribuer au développement de leurs familles, de leurs communautés et de leur pays.

S'adressant aux jeunes, il a assuré que "l'État restera fermement engagé à leurs côtés pour garantir l'accès à un emploi digne, productif et valorisant (..) quelles que soient les difficultés".

Le président de la République a également invité les chefs d'entreprise à investir davantage dans l'offre d'opportunités de formation et la création d'un environnement de travail inclusif.

Il a réaffirmé aussi la volonté de son gouvernement de réduire l'écart entre les formations disponibles et les besoins du marché, pour renforcer la compétitivité économique et sociale du Sénégal.

" L'État jouera son rôle pour garantir une meilleure adéquation entre les formations proposées et les besoins du marché du travail", a insisté le chef de l'Etat.

Le chef de l'Etat a en outre invité les participants à contribuer activement à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'emploi, à travers des propositions concrètes qui seront prises en compte dans la feuille de route du gouvernement.