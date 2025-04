Burkina Faso: Conseil des ministres - Inauguration du Mausolée Thomas-SANKARA le 17 mai 2025, 158 nouveaux pupilles de la Nation et demande de la nationalité Burkinabè

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce jeudi 24 avril 2025, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse à la fin des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises.

Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a autorisé l'inauguration du « Mausolée Thomas-SANKARA et ses 12 compagnons » le 17 mai 2025. Cette cérémonie est placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Selon le ministre chargé de la Culture, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le choix de la date fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, qui est retenue comme étant la date du déclenchement de la Révolution démocratique et populaire (RDP) à la suite de l'arrestation de Thomas SANKARA, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple (CSP).

Le ministre OUÉDRAOGO rappelle que « l'érection du mausolée vise d'une part à célébrer la mémoire du Capitaine Thomas SANKARA et celle de ses 12 compagnons, et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du Père de la Révolution d'août 1983 ».

158 enfants adoptés comme pupilles de la Nation

Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier rapport est relatif à l'octroi du statut de pupille de la Nation aux enfants mineurs des éléments des forces de défense et de sécurité et à des enfants mineurs d'agents publics qui sont tombés sur le champ d'honneur ou qui ont été blessés du fait d'exercices opérationnels dans le cadre de la sécurisation du territoire national.

« Le Conseil a analysé et adopté ce décret qui porte octroi du statut du pupille de la Nation à 158 enfants mineurs des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents de la fonction publique », précise le ministre chargé de la Justice, M. Edasso Rodrigue BAYALA.

72 personnes de 16 nationalités désormais Burkinabè

Le deuxième rapport au titre toujours du ministère en charge de la Justice est relatif à la naturalisation de 72 personnes de 16 nationalités différentes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabè. « Il faut dire que notre pays reste toujours attrayant, parce que c'est la troisième fois en moins de six mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes. Ce qui prouve qu'aujourd'hui le Burkina Faso est une destination convoitée », se réjouit le ministre chargé de la Justice.