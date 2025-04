Ile Maurice: Ebanez Music et Nikhil and the Gangs en bataille rangée

Fiers de représenter Maurice à la Battle of Bands International. Ovation debout d'Abhijeet Bhattacharya pour Ebanez Music, aux côtés de Nikhil and the Gangs !

À la Battle of Bands International à Mumbai, deux groupes mauriciens, Ebanez Music et Nikhil and the Gangs, se battent avec fierté pour représenter l'île. Parmi les douze groupes venus de onze pays, Ebanez Music a particulièrement marqué les esprits, obtenant une ovation debout d'Abhijeet Bhattacharya, légende de Bollywood. Kalyaan Nithoo, leader d'Ebanez, exprime sa gratitude : «Cette reconnaissance est un immense honneur.» Les deux groupes remercient chaleureusement leurs fans et se préparent à tout donner pour porter haut les couleurs de Maurice.