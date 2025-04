Ile Maurice: Île-aux-Bénitiers - Une mission scientifique pour protéger les oiseaux migrateurs

Le nettoyage de l'île-aux-Bénitiers bat son plein depuis plusieurs jours. Mandatée pour cette opération, la société Atics Ltd est chargée de débarrasser l'île de ses débris. Les travaux s'étendront sur une période de 20 jours, avec la présence permanente d'agents de sécurité, assurant une surveillance 24/7 du site.

Parallèlement, le ministère du Logement et des terres, en collaboration avec le National Parks and Conservation Service, intensifie ses actions en faveur de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, une équipe de huit chercheurs - six Mauriciens et deux Réunionnais - se rend sur l'île pour mener une mission scientifique dédiée à l'étude des oiseaux migrateurs.

Les scientifiques passeront la nuit sur place, du 24 au 25 avril, afin d'observer les espèces dans leur habitat naturel. L'objectif principal de cette mission est la pose de balises GPS sur plusieurs spécimens migrateurs. Ces dispositifs permettront de suivre leurs déplacements, de localiser leurs sites de nidification et d'hivernage, ainsi que leurs haltes migratoires.

Selon le ministère, ces recherches sont cruciales pour mieux comprendre le comportement des espèces concernées et renforcer les efforts de préservation de la flore et de la faune uniques à l'île-aux-Bénitiers, souvent décrite comme un joyau naturel de Maurice.

L'île accueille une grande diversité d'oiseaux migrateurs entre avril et août. Parmi les plus remarqués : les gracieuses échasses blanches, les sternes voyageuses à bec jaune orangé, et les emblématiques pailles-en-queue à brins rouges, dont la longue queue ondoyante enchante les amoureux de la nature.

Outre les opérations de nettoyage, d'autres plans d'action sont en préparation afin d'assurer une restauration écologique durable de l'île.