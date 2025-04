Sénégal: Sédhiou - Programme d'amélioration des enseignements - Apprentissages - Les PHARES en marche pour éclairer l'horizon de la qualité

Les chefs d'établissements du moyen et du secondaire de la région de Sédhiou étaient en conclave hier, mercredi 23 avril 2025, aux fins d'évaluer le programme dénommé PHARES (Progression harmonisée des évaluations standardisées). Le diagnostic a révélé des succès mais altérés par des contre-performances consécutives à un environnement scolaire jusque-là pollué par des abris provisoires et le déficit en personnel qualifié. Des recommandations seront transmises à qui de droit, pour booster les indicateurs de performance.

Il s'agit en effet de l'évaluation à mi-parcours du PHARES, progression harmonisée débouchant sur les évaluations standardisées dans l'académie de Sédhiou. Des performances sont certes notées ; mais des écueils de taille obstruent ce chemin de la qualité.

L'inspecteur de l'enseignement moyen/secondaire général option mathématiques et point focal de ce programme PHARES a fait savoir que «c'est une instruction du ministre de l'Education nationale depuis 2017. Toutes les évaluations se font de manière harmonisée, ce qui permet, naturellement de créer un mouvement d'ensemble avec

toutes les écoles impliquées.

Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants mais dans certaines disciplines nous avons noté des résultats très insuffisants comme en mathématiques, en Allemand, en Espagnol et en Anglais», dixit Samba Ali Ndiaye. L'environnement scolaire, orné d'abris provisoires et le déficit en personnel, explique en partie un tel état de fait, selon toujours inspecteur Samba Ali Ndiaye. «Dans l'académie de Sédhiou, nous avons toujours beaucoup de lycées qui sont dans les abris provisoires et ce malgré les efforts colossaux que déploie l'Etat du Sénégal. Nous avons également la situation des chargés de cours qui étaient des instituteurs dans l'élémentaire mais avec un bon profil pour enseigner dans les collèges.

Toutefois, la formation requise n'est pas assez consolidée et au demeurant certains présentent des lacunes et expriment même le besoin de renforcement de capacités», indique-t-il. Le proviseur du lycée Ibou Diallo de Sédhiou et coordonnateur de l'antenne régionale de l'Association des chefs d'établissement du secondaire magnifie la plus value de ce programme PHARES, non sans porter le plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'environnement scolaire. «L'évaluation a révélé beaucoup de progrès. Et, à l'heure du bilan, nous pouvons vraiment exprimer notre satisfaction, ne serait-ce que pour une démarche inclusive qui embarque tous dans la même dynamique. Cependant, il nous faut une politique spéciale de réhabilitation des établissements comme le lycée Ibou Diallo où beaucoup de salles suintent», souligne Mamadou Mané.

Et de poursuivre, sous forme de plaidoyer : «il faut également un programme de construction pour la résorption des abris provisoires dans la région de Sédhiou. Nous avons besoin, avec urgence et diligence, d'être accompagnés pour être au même niveau que les autres établissements et produire des résultats».

L'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheikh Yaba Diop, qui a engagé tous les acteurs à relever les défis, fera lecture et transmission de ces recommandations pour que ces PHARES apportent plus de clarté sur ce chemin de la qualité des enseignements/apprentissages dans la région de Sédhiou.