Algérie: Le ministre de la Communication appelle la presse sportive à promouvoir le contenu et à adopter un langage médiatique serein et réaliste

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane a appelé la presse sportive à "promouvoir le contenu et à adopter un langage médiatique serein et réaliste" à travers le discours sportif présenté au public, loin de tout "alarmisme".

Dans une note méthodologique concernant le discours de la presse sportive, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de "développer un contenu à la hauteur d'un public averti", pour créer un climat "empreint de cordialité", tout en "adoptant un langage médiatique serein et réaliste", loin de "l'emploi de titres alarmistes manipulant les émotions du public".

M. Meziane a appelé "à faire preuve de vigilance dans la transmission des informations sportives et à s'assurer de leur véracité et de leur source, avant de les diffuser, en vue d'éviter la propagation des rumeurs ou des infox qui impactent négativement le public sportif et suscitent la polémique, l'inquiétude et la division de l'opinion publique ".

Le ministre a en outre mis en avant l'importance d'"encourager les journalistes à se former constamment en matière d'analyse sportive et de lois d'arbitrage, dans le but de contribuer à la conscientisation du public", insistant sur l'impératif de se focaliser "sur les aspects positifs qui contribuent au renforcement de l'image du sport national pour mettre un terme aux mauvais comportements".

Il a exhorté la presse sportive nationale à la nécessité de "lutter contre le discours de haine et la discrimination dans les programmes de télévision et via les différents médias numériques et réseaux sociaux en oeuvrant à produire un contenu médiatique réaliste et cohérent, se rapportant aux valeurs et à la déontologie sportive, loin de l'alarmisme".

Dans sa note, le ministre a préconisé de "solliciter les professionnels parmi les entraineurs, les commentateurs sportifs et techniciens lors des débats pour éviter le choix anarchique des spécialistes", en bannissant "les programmes superficiels qui versent dans le sensationnel et l'émotionnel pour attirer l'audimat". Il a insisté également sur l'importance d'opter pour "la neutralité dans l'analyse sportive et de bannir la partialité et le favoritisme entre clubs et équipes pour éviter de nourrir les sentiments de haine".

Par ailleurs, M. Meziane a mis en garde contre "la diffamation des joueurs, des entraineurs, arbitres et dirigeants, en rappelant l'importance de respecter la vie personnelle des individus selon les lois de la République et la loi relative à l'information".