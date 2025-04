Algérie: Ligne ferroviaire Bechar-Abadla - Une nouvelle infrastructure au service du développement dans la région

BECHAR — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, jeudi, à l'inauguration et à la mise en service de la ligne ferroviaire Bechar-Abadla sur une distance de 100 km, laquelle constitue une nouvelle infrastructure au service du développement dans la région.

L'inauguration de ce tronçon, qui fait partie de la ligne ferroviaire Bechar - Gara Djebilet sur 950 km, intervient dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'effectue le président de la République dans la wilaya de Bechar.

Selon les responsables de l'Agence nationale d'étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), principal maitre de l'ouvrage, ce projet est doté d'une gare à Abadla, considérée comme un joyau architectural moderne couvrant une superficie bâtie de 1.783 M2, dont un bâtiment R+1 comprenant plusieurs espaces commerciaux et administratifs, en plus d'un élément d'appel vertical remarquable de loin sur lequel une horloge urbaine est visible.

Constituant un point de jonction avec la ligne ferroviaire projetée entre Bechar et Adrar, la gare dispose aussi de deux (2) quais abrités sous charpente pour les voyageurs, en plus d'une grande surface en plein air de 6.323 M2, dotée d'un vaste parking et d'espaces verts, ainsi qu'une fontaine.

Le tronçon, reliant sur 100 km la ville de Bechar au chef-lieu de la commune d'Abadla, fait partie du mégaprojet de la voie ferroviaire minière Ouest (Oran-Bechar-Tindouf-Gara Djebilet), selon les responsables de l'ANESRIF.

Le chantier de ce tronçon de 100 km a été marqué par de gigantesques travaux, entre autres, de déblais (1,4 million M3) et de remblais (8 millions M3), ainsi que par un total de 14.653 tonnes de rails et 102.031 traverses, selon la fiche technique du projet.

Il a été aussi procédé à la réalisation de plusieurs ouvrages hydrauliques adaptés aux conditions climatiques de la région, dont 181 unités de passages de buse sur 8.900 mètres-linéaires, 58 dalots préfabriqués, 12 dalots coulés sur place et 494 têtes d'ouvrage, en plus de la réalisation de cinq (5) viaducs, 12 passages inferieurs et trois (3) ouvrages cadres.

L'ensemble de ces travaux et réalisations, pilotés par l'ANESRIF, ont été assurés par des entreprises publiques, à savoir le groupement ferroviaire Bechar-Hammaguir qui comprend Cosider, EPTP-Alger, SeroEst, ENGOA, Cosider-OA et Infrarail.