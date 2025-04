Algérie: Installation d'une commission multisectorielle chargée de l'élaboration du PNJ 2025-2029

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a présidé, jeudi à Alger, l'installation d'une commission multisectorielle chargée de l'élaboration du Plan national jeunesse (PNJ) 2025-2029 visant à renforcer le rôle des jeunes dans divers domaines et à les associer à la prise de décisions.

A cette occasion, M. Hidaoui a affirmé que cette commission "composée des représentants de 24 secteurs ministériels se penchera, deux mois durant, sur l'élaboration du PNJ 2025-2029 visant à contribuer efficacement à la concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en matière d'autonomisation des jeunes dans divers domaines et leur association à la prise de décisions".

Pour ce faire, le ministre a donné une série d'orientations aux membres de la commission qu'il préside portant essentiellement sur la nécessité d'adopter une méthode de travail claire et bien définie permettant de réaliser efficacement les objectifs tracés, notamment en concentrant les efforts sur la mise en place d'indicateurs d'évaluation et de suivi de la performance sur le terrain et sur la mise en place de mécanismes d'évaluation des résultats et de l'impact de ce programme sur les jeunes.

Les membres de la commission ont appelé à exploiter les résultats de l'évaluation du PNJ (2020-2024), en se focalisant sur la question de "la coordination des efforts entre acteurs dans un cadre unifié garantissant l'efficacité".

A cette occasion, M. Hidaoui a souligné que ce Plan visait aussi à contribuer à la promotion des valeurs et de la conscience nationales, du civisme et de la solidarité sociale en milieu des jeunes, en sus d'encourager l'esprit de citoyenneté et de bénévolat, et leur participation à la vie publique et politique et aux efforts de développement".