Algérie: Lancement d'une opération nationale de contrôle des activités médicales et paramédicales exercées par des non-professionnels

ALGER — Les services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national ont lancé, jeudi, une opération nationale de contrôle des activités médicales et paramédicales exercées par des non-professionnels, notamment les salons de coiffure et les instituts de beauté et de soins corporels, ainsi que les produits alimentaires importés illégalement.

Dans une déclaration à l'APS, le conseiller du ministre chargé de la communication, M.Amine Amara a affirmé que cette opération d'inspection sur le terrain, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, visant à renforcer le contrôle des activités commerciales, pour préserver la santé et la sécurité des consommateurs, "a abouti à des résultats significatifs, notamment la constatation de nombreuses infractions".

Dans ce contexte, les mêmes services ont découvert des individus non qualifiés exerçant des activités médicales et paramédicales dans des salons de coiffure et de beauté et des centres de soins corporels.

Dans le cadre de cette opération, l'équipe de contrôle a saisi à travers les différentes directions de commerce de wilayas des "quantités importantes" de produits alimentaires importées illégalement d'origine inconnue et des produits alimentaires périmés, ce qui constitue une menace directe pour la santé des consommateurs.

Dans une déclaration à l'APS, le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a salué cette initiative qui vise à mettre un terme à ces pratiques nocives pour la santé des consommateurs.

M. Zebdi a mis en garde contre les dangers de ces activités médicales et paramédicales exercées par des non-professionnels comme les soins esthétiques (laser, botox, mésothérapie...).

Il a cité, en outre, la vente de lunettes, y compris solaires qui doivent être vendus exclusivement par des spécialistes ayant reçu une formation médicale en la matière.

Concernant la vente de produits alimentaires importés illégalement, l'intervenant a relevé la dangerosité de leur consommation, au regard de la non-disponibilité des informations nécessaires sur les conditions de leur production et sur leur authenticité.

Certains de ces aliments contiennent des composants nuisibles pour la santé, ou interdits par la charia, comme l'alcool, les viandes et les graisses porcines.

De son côté, le Conseil national de l'ordre des médecins dentiste (CNODM) a apporté son soutien aux décisions du ministère du Commerce intérieur, relatives au contrôle des activités médicales et para-médicales exercées par les non-professionnels, y compris le montage des dents sans autorisation.

Selon ledit Conseil, "la réorganisation de ces activités en coordination avec les secteurs concernés et la mise en place de règlements juridiques claires pour leur exercice, représentent une étape sérieuse et responsable vers la protection du consommateur et le renforcement de la confiance de l'Etat en les institutions de l'Etat".

M. Zitouni avait présidé, mardi passé, une réunion de coordination sur le contrôle du commerce, lors de laquelle, il a insisté sur l'élargissement du contrôle aux activités médicales et para-médicales exercées par les non-professionnels, les instituts de coiffure, de beauté et des soins corporels, appelant à réorganiser ces activités, en coordination avec les secteurs concernés.