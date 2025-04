Tunisie: Tir à l'arc - 14e Championnat arabe - 120 archers venus de 10 pays attendus à Hammamet

La ville de Hammamet abritera du 29 avril au 2 mai, la 14e édition du championnat arabe de tir à l'arc, une compétition ouverte aux catégories seniors, juniors et cadets, hommes et femmes.

Selon la Fédération tunisienne de la discipline, cette compétition réunira environ 120 archers hommes et femmes venus de dix pays arabes, à savoir la Tunisie (pays hôte), l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Maroc, l'Algérie, la Libye et l'Egypte.

L'organisation de cet événement sportif arabe par la Tunisie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Fédération tunisienne de tir pour promouvoir cette discipline et pour former une génération de sportifs capables de rivaliser au plus haut niveau, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2026, mais aussi des prochaines échéances olympiques, après les qualifications historiques obtenues pour Tokyo et Paris.

La Tunisie participera à ce championnat arabe dans les épreuves de l'arc classique et de l'arc à poulies avec 14 archers retenus parmi les jeunes espoirs sélectionnés au cours de sessions de détection et de suivi entamés il y a environ deux ans. Ces archers ont montré un potentiel et des ambitions leur permettant de prétendre à de très bons résultats durant cette compétition.

Les archers sélectionnés ont bénéficié d'un programme de prépapation intensive étalé sur trois mois, sous la supervision d'un directeur technique coréen, Kim Jeonmgho, venu en Tunisie dans le cadre d'un programme de coopération internationale entre les fédérations coréenne et tunisienne de tir à l'arc.

Il est à noter que le tir à l'arc a connu ces dernières années une croissance remarquable en Tunisie. En 2024, le nombre de clubs affiliés à la Fédération tunisienne de tir est passé à 48, contre 38 l'année précédente, ce qui a permis une augmentation du nombre des licenciés de 100 archers, portant leur total à 680 licenciés.