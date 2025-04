L'antenne régionale du Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée (SPPG-Labé) a appris avec une vive indignation l'attaque lâche et inacceptable perpétrée contre le domicile de la famille de Sally Bilaly Sow, Administrateur Général du site d'information Guineecheek dans la nuit du lundi 21 au Mardi 22 Avril 2025. Cet acte de violence, quelle qu'en soit la motivation, constitue une grave atteinte à la liberté de la presse et à la sécurité des acteurs des médias dans notre région.

L'antenne régionale du SPPG-Labé condamne avec la plus grande fermeté cette agression et exprime sa solidarité totale avec Sally Bilaly Sow et l'ensemble de l'équipe de Guineecheeck. Nous rappelons que la liberté de la presse est un pilier essentiel de toute démocratie et que les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans crainte d'intimidation ou de violence.

Nous appelons les autorités compétentes à diligenter une enquête transparente et indépendante afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de cet acte odieux. Il est impératif que la lumière soit faite sur cette affaire et que des mesures soient prises pour garantir la sécurité de tous les professionnels des médias en Guinée.

L'antenne régionale du SPPG-Labé réaffirme son engagement indéfectible à défendre la liberté de la presse et à protéger les droits et la sécurité de ses membres. Nous ne nous laisserons pas intimider par de tels actes et continuerons à oeuvrer pour un environnement médiatique libre et pluraliste en Guinée.

Nous appelons l'ensemble des professionnels de la presse, les organisations de défense des droits de l'homme et la société civile à se mobiliser pour dénoncer cette attaque et exiger que justice soit faite.