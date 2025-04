Tunisie: Arabie Saoudite - Volonté pour une coopération solide et diversifiée

La diversification de la coopération internationale est marquée par les principes constants dans la Tunisie nouvelle après la réélection du Président Kaïs Saïed consistant à avoir des relations positives avec les pays frères et amis dans un esprit de respect des intérêts mutuels.

En effet, en plus des excellentes relations avec les deux pays voisins immédiats, en l'occurrence l'Algérie et la Libye, la Tunisie a toujours eu des rapports fructueux avec bon nombre d'autres pays, dont notamment ceux de la région du Golfe, plus particulièrement le Royaume d'Arabie Saoudite.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite officielle effectuée, tout récemment, par le conseiller à la Cour royale saoudienne et superviseur général du Centre Roi Salmane pour le secours et l'action humanitaire, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Rabia.

Il faut dire que cette visite vient confirmer le excellent niveau des relations bilatérales dans les différents domaines, plus précisément celui de la santé tout en insistant sur « l'importance de l'unité, de la solidarité et de la coopération pour faire rayonner les valeurs humaines partagées par les deux peuples, et pour affirmer une présence active et influente sur la scène internationale ».

Il convient de savoir que le conseiller et professeur Abdullah Bin Abdulaziz Al-Rabia a une réputation mondiale sur le plan médical dans le sens où il passe pour être une sommité internationale en matière d'interventions chirurgicales de haute précision, dont notamment celle de la séparation des jumeaux siamois.

D'ailleurs, cette visite a été une opportunité pour mettre en exergue ce type de coopération entre les deux pays, basée sur des valeurs humanistes communes, dans le sens où les compétences sanitaires des médecins tunisiens et saoudiens sont unanimement reconnues à l'étranger avec une reconnaissance claire de leur expertise, surtout en cas d'efforts conjoints, dans un esprit de solidarité et d'entraide.

La solidité des relations entre les deux pays porte ainsi sur tous les secteurs puisque, au cours de la visite du ministre saoudien de l'Intérieur lors de sa participation à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, tenue à Tunis en février dernier, le Chef de l'Etat a mis en relief les liens fraternels unissant les deux pays en vue de les développer davantage afin de mieux répondre aux défis régionaux et internationaux.