Tunisie: UST - Sami Gafsi paie les pots cassés - Un peu tard !

Le naufrage de l'équipe à Zarzis a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sami Gafsi a été remercié et Hakim Zahafi a été rappelé.

Le changement d'entraîneur a enfin eu lieu. Est-ce trop tard pour sauver les meubles ? La réponse penche pour le oui. La défaite contre El Gawafel de Gafsa au Stade Néjib Khattab a tiré la sonnette d'alarme, mais le succès sur l'OB à l'extérieur a induit tout le monde (responsables, staff technique et joueurs) en erreur.

Trois défaites consécutives (une en Coupe contre le CA, deux en championnat face à l'USM et à l'ESZ ), ont fini par convaincre que rien ne va plus. Le bilan de l'entraîneur Sami Gafsi, avec 11 maigres points en 13 matches, ne pouvait plaider en sa faveur. Son successeur Hakim Zahafi a accepté de reprendre les manettes après avoir été injustement limogé en plein milieu de la saison.

On attend de lui un exploit ( trois succès dans les trois matches restants contre l'ASS, le ST et l'ESM ) pour pouvoir redresser une situation critique. Mais aux yeux de nombreux supporteurs des Bleu et Rouge, les carottes sont déjà cuites. Beaucoup de joueurs ont été pointés du doigt. A leur tête, le gardien de but Slim Rebaï à qui on a fait endosser la grande responsabilité du but de Louey Traâyi contre l'USM.

On lui a reproché également les deux buts encaissés en 6 minutes de jeu contre les Sang et Or de Zarzis. Avec la complicité d'une charnière centrale de la défense où son coéquipier Adem Guizani, recruté lui aussi durant le mercato hivernal, n'a pas donné le plus escompté. Les deux fers de lance de l'attaque, Zied Ounalli et Hosni Guezmir, ont affiché eux aussi un manque de lucidité devant les buts adverses.