Tunisie: Résoudre les problèmes de la mobilité urbaine à l'horizon 2040 - La JICA apporte son expertise

Le coup d'envoi du Projet de Coopération Technique pour l'élaboration d'un Plan Directeur de la Mobilité Urbaine dans le Grand Tunis a été donné jeudi, dans la capitale. Mis en oeuvre sur trois ans, ce projet bénéficie d'une assistance de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), à travers la mobilisation d'une équipe multidisciplinaire d'experts japonais qui mettra son expertise au profit de l'Agence d'Urbanisme du Grand Tunis (AUGT).

L'objectif de ce projet est de définir une vision et une stratégie de développement de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis dans toutes ses formes à l'horizon de 2040 et d'identifier des projets prioritaires qui permettront d'apporter les solutions adéquates et définitives aux problèmes existants, indique la JICA.

Dans ce contexte, une première réunion du Comité Conjoint de Coordination du projet a été organisée en présence de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Takashi Osuga, du directeur Général de l'Agence d'Urbanisme du Grand Tunis, Mongi Arfaoui et de la Représentante Résidente de la JICA, Mayumi Miyata .

Des enquêtes de terrains seront menées et les données nécessaires seront collectées et analysées, en utilisant des méthodes scientifiques et des moyens technologiques modernes, notamment les données de téléphonie mobile. Ce travail de planification stratégique devrait être mis en oeuvre avec une approche inclusive et participative en collaboration et en coordination avec, au moins, neuf ministères, quatre gouvernorats et trente-huit municipalités du Grand Tunis, en plus des universités et des organisations et associations professionnelles et non professionnelles concernées par la thématique de la mobilité urbaine. Outre l'assistance technique, l'AUGT bénéficiera, dans le cadre de ce projet, d'un renforcement de ses capacités en matière de suivi et de mise à jour du plan Directeur de la Mobilité Urbaine pour la région du Grand Tunis.