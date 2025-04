Tunisie: Une USM sans pitié - Un autre état d'esprit

Alors que se profile un huitième de Coupe face aux divisionnaires de l'Aigle Sportif de Jelma, ce week-end, l'USM n'entend pas moins préparer « la mère de toutes les batailles » qui verra les Bleus défier le ST au Bardo et recevoir l'ESM, avant d'en découdre en guise d'apothéose avec l'EST à Radès.

En faisant souffler quelque peu ses cadres contre l'AS Soliman, accordant par là-même davantage de temps de jeu aux réservistes, Faouzi Benzarti a profité du «clean sheet» des siens pour soulager les organismes de ses hommes forts. Au Ribat et partout ailleurs, aujourd'hui, les semaines se suivent et les commentaires se ressemblent. Offensivement, l'USM c'est un cran au-dessus, il y a une vitesse d'exécution et des courses beaucoup plus importantes que chez la concurrence. Et au final, le match est plié, en un quart de tour, preuve de cette intensité propre aux Monastiriens.

Rodée et d'une sérénité peu commune

De tout temps, un titre de champion se joue sur la rigueur mais pas seulement. Cela dépend aussi de ce coup de rein à la négociation de la dernière ligne droite. De cette capacité à se sublimer, à aller au-delà des limites pour certains, et à briser ce fameux plafond de verre dans le cas des Bleus, si proches du titre par le passé mais jamais couronnés.

A présent, avec Faouzi Benzarti aux manettes, la donne a forcément changé. Mais il faudra la même application, le même sérieux et la même efficacité pour espérer tenir la cadence jusqu'au bout, même si les puristes sont unanimes : pour cette irrésistible USM, plus rien ne paraît impossible. Aujourd'hui, le focus attentionnel est braqué sur les Bleus et inutile donc d'énumérer à nouveau les qualités d'un groupe qui force le respect avec les Louay Trayi, Harzi, Mastouri, Ghorbal, Moez Hadj Ali et autre Orkuma, un groupe qui a évolué et pris de la consistance, fort de davantage de variété dans le jeu offensif avec plus de permutations...

Voilà la différence entre l'USM du début de saison et celle d'aujourd'hui avec une équipe qui a progressé dans tous les domaines. Rodée sur le terrain et d'une sérénité peu commune, l'USM est tout simplement une équipe qui ne se prive pas de filer 5 buts ou plus à un adversaire qui accuse le coup. Comment ou plutôt pourquoi ? Disons qu'on a l'impression jusque-là que les joueurs de Faouzi Benzarti ne sont jamais fatigués 90' durant. Bref, ils sont toujours capables de fournir une tonne d'efforts collectifs constants qui sont au final couronnés de succès. Aujourd'hui, on a l'impression de voir une très grande équipe de Monastir. C'est impressionnant ce qu'on voit et c'est beau, tout simplement.