Tunisie: Education - PMSE - Un pari sur l'école

L'école de Mornaguia, un des projets pilotes de ce programme Pmes, cofinancé par la Tunisie, la BEI et l'UE, fait partie d'un complexe scolaire regroupant également un collège et un lycée secondaire, équipés de trois terrains de sport.

Dans une visite de supervision, une délégation d'officiels représentant la Banque européenne d'investissement (BEI), l'Union européenne, le commissariat régional à l'éducation, s'est rendue, hier, à la nouvelle école primaire Mornaguia II, à La Manouba.

Récemment achevée, cette école primaire, un ensemble d'édifices scolaires bénéficiaires d'un appui financier européen, a ouvert ses portes aux élèves de la région lors de la rentrée 2024-2025. «Vont suivre, deux ans plus tard, 15 autres écoles similaires à travers les différentes régions du pays», annonce Karim Daoued, directeur de l'Unité de gestion par objectifs au ministère de l'Education chargée de la réalisation du Programme de modernisation des établissements scolaires (Pmes) 2024-2029.

Un des projets pilotes de ce programme, cofinancé par la Tunisie, la BEI et l'UE, l'école de Mornaguia, fait partie d'un complexe scolaire regroupant également un collège et un lycée secondaire, équipés de trois terrains de sport. «Les cours ont commencé, le 16 septembre dernier, dans seulement deux salles de classe, avec une capacité initiale de 38 élèves, répartis entre la 1ère année et le préscolaire. Elle est également dotée d'un laboratoire d'informatique, un terrain de sport, local administratif et des blocs sanitaires, avec possibilité d'extension pour d'autres salles de classe...», présente Samia Laâouini, directrice de l'école de Mornaguia II.

250 MD dédiés au Pmse II

Une des composantes du complexe éducatif, cette nouvelle école primaire, bâtie sur une superficie de 480 m2 extensible, a coûté 1,3 million de dinars, dans le cadre de la 1ère phase du programme Pmes I qui prendra fin d'ici décembre 2026. «Depuis son lancement, ce Pmes I, dont le coût s'élève à 700 millions dinars, a permis la construction de 47 collèges et lycées, la réhabilitation et la maintenance de près de 400 établissements scolaires dans plusieurs régions», rappelle M. Daoued.

A noter que Pmes II a démarré depuis octobre dernier pour s'étendre jusqu'à fin 2029, soit une 2e phase dotée d'un budget de 250 millions de dinars. Elle vise la construction de 80 écoles primaires certifiées Edge, intelligentes et amies de l'environnement, l'acquisition de 73 bus scolaires, la fourniture d'équipements pédagogiques et informatiques et le renforcement des capacités des cadres du ministère de l'Education. «L'objectif primordial est de rapprocher ces écoles des élèves issus des zones défavorisées, dont la difficulté d'accès a toujours été une des causes de la déscolarisation précoce», conclut-il.