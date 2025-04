Tunisie: Sortie de résidence de Jazz à Yasmine-Hammamet - Interculturelle et engagée

La Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts a célébré sa sortie de résidence de jazz dans une ambiance festive et hautement musicale, toujours dans le hall de ce haut lieu de la musique classique et raffinée. Sous le patronage de l'ambassade de France et de l'Institut français de Tunisie, Laurent Jost, le directeur musical, avec Zied Zouari et Omar El Ouaer, deux valeurs sûres de la scène musicale tunisienne, ont fusionné le travail de jeunes musiciens tunisiens et européens sur la même scène. De jeunes virtuoses montants, ayant à leur actif différents outils, savoir-faire et formations.

Cette fin de résidence se traduit par une vingtaine de jeunes musiciens, présents sur la scène de l'Hasdrubal. Confiants, riches de leurs expériences, excités de clôturer cette résidence musicale d'une durée d'une semaine, ils s'emparent de la scène pour des ballades jazzy, ponctuées de sonorités diverses, tantôt tunisiennes, tantôt occidentales.

Du 11 au 18 avril 2025, sous la houlette d'un trio de professionnels, le groupe performe.

Egalement grâce à l'implication de Stéphane Payen, directeur du département jazz et musiques improvisées au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Cnsmdp), la résidence musicale a pu être aboutie. Neuf membres de l'institution parisienne ont rencontré 21 musiciens tunisiens. Leur collaboration a été fructueuse et a conquis le public présent, trié sur le volet sur 1h30 de concert et de musique.

Un hommage vibrant et tout en musique a été donné à la Palestine, keffiehs arborés sur scène. Le concert de clôture de résidence a été titré «Jazz et musique improvisée» et a résonné comme un hymne à la paix et à la tolérance, en ces temps incertains. Anne Gueguen, ambassadrice de France en Tunisie, a répondu présent, ainsi que Fabrice Rousseau, directeur de l'Institut français de Tunisie, et l'ambassadeur d'Autriche en Tunisie, Stephan Vavrik.

Partage de savoir, échange culturel et dialogue foisonnent à l'Hasdrubal, comme souvent auparavant. Le lieu se transforme en un laboratoire de musique, ouvert sur le monde, et qui valorise les jeunes talents. Un concert « Strauss & Mozart En Tunisie : Valses, Polkas et Symphonie » aura lieu à l'Hasdrubal et à la Cité de la culture, successivement les 27 et 28 avril 2025.