Algérie: L'ambassadeur de Chine salue le rôle majeur du pays dans le règlement des questions régionales et internationales

ALGER — L'ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, a salué le rôle majeur de l'Algérie dans le règlement des questions régionales et internationales, relevant la convergence des positions des deux pays, notamment en ce qui concerne le règlement des crises par le dialogue et les moyens pacifiques.

Animant une conférence de presse, mercredi au siège de l'ambassade de Chine à Alger, l'ambassadeur a indiqué que "nul n'ignore le dynamisme de la diplomatie algérienne et ses résultats fructueux", ajoutant que la Chine "salue le rôle majeur de l'Algérie dans le règlement des questions régionales et internationales".

Il a également salué "l'engagement des deux pays à renforcer et consolider leur partenariat stratégique, à travers la mise en oeuvre de tout ce qui a été convenu par les deux dirigeants", lors de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Chine en juillet 2023, réaffirmant que "l'Algérie est un partenaire stratégique fiable pour la Chine en Afrique, dans le monde arabe et dans le bassin méditerranéen".

Le partenariat économique et commercial entre l'Algérie et la Chine "s'est renforcé récemment dans divers domaines, notamment l'énergie, les finances, l'économie verte, les technologies modernes et l'industrie, ainsi qu'en matière de formation des ressources humaines", a-t-il soutenu, saluant, à ce propos, "l'amélioration du climat des affaires en Algérie grâce à la nouvelle loi sur l'investissement", qui a, a-t-il dit, "renforcé l'intérêt des opérateurs économiques chinois pour les opportunités d'investissement en Algérie".

De son côté, le président de l'Association d'amitié Algérie-Chine, Smaïl Debeche, a rappelé que les relations algéro-chinoises étaient "historiques et profondes", forgées dans "une lutte commune contre le colonialisme", soulignant "la convergence des positions des deux pays vis-à-vis de toutes les questions régionales et internationales, notamment la cause palestinienne, et le soutien à la légalité internationale pour le règlement de la question du Sahara occidental".