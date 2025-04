Algérie: Slovénie - Signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur et des sciences

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé, jeudi à Alger, entre l'Algérie et la Slovénie dans le domaine de l'enseignement supérieur et des sciences.

Le mémorandum a été signé par le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelhakim Bentellis, pour la partie algérienne, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de l'Innovation, M. Igor Papic, du côté slovène.

Après la cérémonie de signature du mémorandum, tenue au siège du ministère en présence de l'ambassadrice de la République de Slovénie en Algérie, M. Bentellis a précisé que ce mémorandum concernait plusieurs domaines, dont la technologie et l'intelligence artificielle.

Il a, à cet égard, rappelé que le ministre du secteur, M. Kamel Baddari, avait convenu, mercredi, avec son homologue slovène de renforcer la coopération et l'échange d'expertises dans ces domaines et de renforcer la mobilité des étudiants et chercheurs entre les deux pays en vue de promouvoir la coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation.

De son côté, le ministre slovène a affiché la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie dans divers domaines, soulignant que la signature de ce mémorandum d'entente, étape importante pour le renforcement de la coopération bilatérale dans la recherche scientifique et les sciences, sera suivie d'autres démarches, notamment l'élargissement de la coopération entre les universités slovènes et algériennes.