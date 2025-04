Algérie: Poste et TIC - L'accompagnement des investisseurs au coeur du programme du secteur

EL-OUED — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, a indiqué, jeudi à El-Oued, que le programme du secteur table sur l'accompagnement des investisseurs dans divers créneaux économiques, notamment les secteurs vitaux.

Le programme du secteur de la Poste et des Télécommunications vise à accompagner la stratégie des opérateurs, dans tous les domaines économiques, notamment les secteurs vitaux comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme, a affirmé M. Zerrouki, en marge de sa visite de travail dans la wilaya, en compagnie du ministre de l'Economie de la connaissance, des start-ups et des microentreprises, Noureddine Ouaddah.

Le véritable investissement requiert l'exploitation des technologies de la communication dans les projets d'investissement, en vue de leur conférer plus de performance et de compétitivité, a souligné M. Zerrouki.

Et d'ajouter que les services de la Poste et des Télécommunications et les opérateurs de téléphonie mobile oeuvrent d'arrache-pied pour accompagner la dynamique de développement économique du pays, à travers la concrétisation, à un rythme accéléré, des opérations projetées et améliorer la rentabilité des structures en exercice, en les dotant d'équipements technologiques modernes.

M. Zerrouki a révélé, à ce titre, qu'un projet vient d'obtenir l'aval pour la couverture, en réseau de téléphonie fixe, mobile et Internet, des zones enclavées et des localités reculées, notamment celles frontalières, traduisant ainsi le souci accordé par les pouvoirs publics à l'amélioration du service public dans les zones éparses.

Les perspectives du secteur de la Poste et des Télécommunications tablent, au titre du programme 2025, sur la réalisation d'une couverture en téléphonie mobile de 97% à travers le territoire national, a assuré M. Zerrouki.

Lors de cette visite de terrain, la délégation ministérielle s'est rendue dans la commune de Douar El-Mae (80 km Sud-est d'El-Oued), pour s'enquérir de la situation du réseau de téléphonie mobile de l'opérateur Ooredoo et d'une centrale photovoltaïque.

Au chef-lieu de wilaya, le nouveau siège de l'unité d'Algérie-poste et un bureau postal au quartier de Sidi-Mestour ont fait l'objet d'une visite des ministres qui se sont enquis du fonctionnement et des services offerts par ces deux structures. Sur site, le ministre de la Poste et des Télécommunications a mis l'accent sur la nécessité de se rapprocher des clients par l'amélioration du service public.

La délégation ministérielle a poursuivi sa tournée au chef-lieu de wilaya par la mise en service du projet de raccordement en fibre optique des cités "Chouhada" et "Nassim", où M. Zerrouki a insisté sur la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation des projets afin de généraliser la fibre optique dans les 22 communes de la wilaya.