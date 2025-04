Algérie: Salon du tourisme - Présentation de la 1e application algérienne dans le domaine de l'accueil dans les hôtels et les stations thermales

ORAN — Une entreprise spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) a lancé le premier logiciel algérien dédié à l'accueil dans les hôtels et les stations thermales, présenté lors du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, des équipements et des services d'hôtellerie et de restauration, qui se poursuit, jeudi à Oran.

Ce logiciel, développé par la startup "G22 pour la Révolution Technologique et Informatique" basée à Zéralda (Alger), propose des services numériques aux clients des hôtels, stations thermales et restaurants, dans un contexte de concurrence croissante dans le secteur touristique algérien, a souligné à l'APS le fondateur de l'entreprise, Lakhdari El Hachemi, en marge du Salon.

L'application, commercialisée depuis avril, propose plusieurs services numériques dans cinq langues. Elle permet au client, une fois l'application installée, de communiquer directement depuis sa chambre avec la gestion de l'établissement pour formuler des réclamations ou passer des commandes, a-t-il précisé.

Le système propose également des solutions dans le domaine de la restauration, permettant au client de choisir à distance son type de repas, consulter les prix, les ingrédients et vérifier la compatibilité avec son état de santé. Cette innovation a été bien accueillie et soutenue par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, selon le fondateur.

L'application s'intègre dans une plateforme numérique globale développée par "G22", destinée à tous les acteurs du secteur hôtelier. Elle offre des solutions numériques pour la gestion des établissements hôteliers et les paiements électroniques. Il s'agit d'une plateforme 100% algérienne, reconnue par le label "startup" et enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Pour rappel, la 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, des équipements, et des services d'hôtellerie et de restauration, organisée par l'agence de communication et d'événementiel "Astra" à Oran, accueille plus de 230 exposants, venus d'Algérie et de neuf pays étrangers.