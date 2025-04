Algérie: Un enseignement de qualité se réalise grâce à des établissements et programmes pédagogiques 'haut de gamme'

BOUMERDES — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a déclaré, jeudi à Boumerdès, qu'un enseignement de qualité ne peut être obtenu qu'avec des établissements éducatifs et des programmes pédagogiques "haut de gamme" et une conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une visite d'inspection d'un certain nombre de projets relevant de son secteur dans la wilaya, le ministre a indiqué que "l'Etat progresse vers une réforme globale du secteur de l'éducation en vue d'atteindre un enseignement de qualité, en créant des établissements haut de gamme et aussi des programmes pédagogiques et éducatifs de haut niveau".

Il a ajouté que son département continuera de "veiller à ce que son objectif soit réalisé, à savoir, un enseignement de qualité à courte échéance, et ce, en construisant de nouveaux établissements éducatifs qui répondent aux objectifs fixés, équipés de supports électroniques et numérisés pour permettre une scolarité dans des conditions confortables.

Quant à sa visite à Boumerdès, le ministre a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire (2025/2026) en inspectant différentes structures et établissements scolaires, en s'enquérant de la situation du secteur et du travail qui se fait pour résoudre les difficultés qui entravent la réalisation des objectifs fixés.

Après avoir écouté un exposé sur le secteur, le ministre a souligné "l'importance d'un suivi continu", de la construction de nouveaux établissements d'enseignement, et la nécessité d'une coordination pour s'assurer que les travaux soient achevés conformément aux objectifs éducatifs stipulés par la loi.

Le ministre a également exprimé sa conviction que "l'amélioration de la vie professionnelle et sociale de tous les acteurs du système éducatif nécessite plus d'efforts et de soutien", rassurant chacun, et en particulier les inspecteurs, de "la prise en compte de ses préoccupations afin d'assurer des conditions professionnelles confortables pour tous les acteurs du secteur".

Dans le sillage, M. Sadaoui a indiqué que son département organisera, samedi prochain, un séminaire national qui fait suite aux réunions et séminaires locaux et régionaux organisés à travers le pays pour évaluer la transformation numérique et de tracer une stratégie nationale à cet effet avec la participation de tous les acteurs du domaine.

Il a également été annoncé l'organisation du 4 au 8 mai d'une semaine des médias destinée aux élèves et leurs parents pour mettre en valeur les spécialités pédagogiques offertes par le secteur (tous paliers confondus).

Par la même occasion, le ministre a annoncé le début des premières inscriptions pour la rentrée scolaire 2025/2026 pour les élèves de première année primaire, rappelant aux parents d'élèves que l'inscription de leurs enfants se fera exclusivement via la plateforme numérique mise à disposition par le ministère.