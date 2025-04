Algérie: Ouverture à Alger de la manifestation 'Prague rencontre Alger'

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a donné jeudi à Alger, le coup d'envoi de la manifestation cinématographique de formation "Prague rencontre Alger: voyage cinématographique et créatif", organisé par le ministère de la Culture et des Arts en coordination avec l'Académie du cinéma de Prague de la République tchèque, au profit des étudiants et des professeurs de Cinéma et d"audiovisuel.

Dans son allocution d'ouverture au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, en présence du représentant de l'ambassadeur de la République tchèque en Algérie et du directeur de l'Académie de cinéma de Prague, Tomas Krasauskas, M. Ballalou a affirmé que cet événement "représente un tournant décisif pour le processus des changes culturels et artistiques entre l'Algérie et la République tchèque" et "un pas important en matière de coopération culturelle internationale".

L'événement qui se poursuivra jusqu'au 27 avril, s'inscrit dans le cadre du "soutien aux industries créatives et de la promotion de la formation artistique en Algérie", a ajouté le ministre.

M. Ballalou a précisé que cet événement s'inscrivait avant tout "dans le cadre de la formation artistique, pour concrétiser un partenariat qualitatif entre l'Ecole nationale supérieure du cinéma et l'Académie du cinéma de Prague", estimant que cette Académie était une institution "pionnière dans le monde" en matière de formation cinématographique.

De son côté, le représentant de l'ambassadeur de la République tchèque en Algérie a salué cette initiative qui "contribue au renforcement des relations culturelles entre la République tchèque et l'Algérie", étant une "opportunité pour les étudiants, les professeurs et les techniciens du domaine du cinéma pour bénéficier de l'expertise de l'Académie du cinéma de Prague, sous l'encadrement de professeurs spécialisés dans les différents domaines de l'industrie cinématographique".

Cette rencontre a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre l'Ecole nationale supérieure du cinéma et l'Académie du cinéma de Prague. L'accord a été signé par le directeur de l'Ecole, Ilyes Boukhamoucha, et le directeur de l'Académie, M. Krasauskas, dans le but de "renforcer la formation et le partenariat dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel".