Algérie: Osaka Kansai Expo 2025 - Un parcours au pavillon national dédié au patrimoine matériel et immatériel du pays

OSAKA (Japon) — Le pavillon algérien à l'exposition internationale "Osaka Kansai Expo 2025" au Japon offre l'opportunité aux visiteurs de découvrir le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie.

Conçu sur une superficie de 440m2, le pavillon national met en avant l'Algérie en tant qu'Etat continent, de par ses vastes étendues, sa richesse culturelle et son histoire millénaire.

Parmi les sites touristiques et culturels exposés, figurent le site préhistorique d'Aïn Boucherit (Sétif), les gravures rupestres du Tassili, et les vestiges phéniciens, romains et islamiques, en sus d'exposés et de présentations sur le patrimoine immatériel qui incarne l'âme de la culture algérienne à travers les coutumes, les traditions, les arts et l'artisanat.

Ce parcours s'appuie sur des outils multimédias audiovisuels numériques, avec pour guide virtuel "Nour", une fille créée par l'intelligence artificielle, et qui a pour mission de faire connaitre aux visiteurs l'Algérie via des écrans, sur fond musical de différents styles algériens, en sus d'un écran interactif permettant aux visiteurs de sélectionner les principaux aspects qu'ils ont le plus appréciés dans les secteurs ayant réalisé une avancée remarquable, tels que l'habitat, la santé, l'environnement, l'industrie, l'éducation, l'agriculture et autres.

A noter que l'Algérie participe à cet évènement international, organisé du 13 avril au 13 octobre 2025, en vue de renforcer sa présence sur la scène internationale et sceller de nouveaux partenariats dans les différents domaines.

Pour rappel, l'Algérie a pris part aux expositions universelles et internationales de Montréal (1967), d'Osaka (1970), de Séville (1992), de Lisbonne (1998), de Saragosse (2008), de Shanghai (2010), de Yeosu (2012), de Milan (2015), d'Astana (2017) et de Dubaï (2020).