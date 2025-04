Afrique: La légende de la CAF, Robert Kidiaba encourage la prochaine génération des gardiens de but africains

Légende du football africain, Robert Kidiaba a exhorté les gardiens de but participant à la phase finale du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, Ghana 2025 à ne pas sous-estimer l'importance de leur rôle au sein d'une équipe.

Kidiaba, dont les sauvetages acrobatiques et les célébrations mémorables avec les Léopards de la RDC et le Tout Puissant Mazembe font partie des plus beaux souvenirs du football africain, s'est exprimé en marge de la compétition en cours à Accra, où il fait partie des légendes chargées d'assurer le mentorat et de prodiguer des conseils aux jeunes.

Dans entretien avec CAFOnline jeudi, l'ancien gardien du TP Mazembe, aujourd'hui âgé de 49 ans, a exhorté les jeunes gardiens de but à continuer d'améliorer leurs qualités en tant que gardiens en optimisant leur jeu au pied. Selon lui, le gardien moderne joue désormais un rôle crucial dans la défense et l'attaque de l'équipe.

« Le premier rôle d'un gardien est bien sûr d'être la dernière ligne de défense. Cependant, ce rôle a évolué au fil des ans. Ces jours-ci, le ballon passe aussi par ses pieds et il relance la partie. Un gardien de but doit beaucoup diriger sa défense. Un gardien de but est celui qui relance le jeu. Le gardien moderne doit être capable de jouer avec ses pieds, dans certains cas, avec les deux pieds... Auparavant, les gardiens ne faisaient que frapper le ballon aussi loin que possible, mais maintenant il doit être capable de repérer une course et de passer avec précision dans l'espace », a déclaré Kidiaba.

L'ancien numéro un de la RDC a également loué les qualités des jeunes gardiens observés à Accra, estimant que la prochaine génération de gardiens de but africains trouvera une place au sein de l'élite mondiale en raison de leur capacité à effectuer des arrêts et à faire partie du jeu.

« Ce que j'ai vu jusqu'à présent m'excite beaucoup. Les gardiens, Garçons et Filles, sont très bruyants, ils peuvent jouer, lire le match et organiser leurs défenseurs. Voilà ce qu'est le gardien de but moderne et, pour nous, le fait que l'on s'en sorte si bien à ce niveau, cela en dit long sur la qualité toujours croissante du football africain », a-t-il conclu.

Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF Ghana 2025 se poursuit vendredi, où il entrera dans les phases à élimination directe.

Tous les matchs sont en direct sur SuperSport et la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV.