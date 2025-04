Centrafrique: Les autorités détaillent comment les groupes rebelles UPC et 3R ont signé un cessez-le-feu

En République centrafricaine (RCA), deux groupes rebelles ont signé le 19 avril 2025 avec le gouvernement un cessez-le-feu afin notamment de réintégrer l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) en RCA. Le général Henry Wanzet Linguissara, ministre conseiller à la présidence de République en matière de sécurité, a donné des détails ce 24 avril sur la manière dont s'est déroulé ce processus avec l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) d'Ali Darassa et les 3R de Sendé Bobo. L'UPC et les 3R faisaient partie de l'APPR signé en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés avant de reprendre les armes en 2021.

En Centrafrique, deux groupes rebelles très actifs dans le pays ont décidé de déposer les armes et de réintégrer l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA), qui date de 2019. Il s'agit de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) d'Ali Darassa et les 3R de Sendé Bobo, deux groupes à dominante peul. Ce cessez-le-feu, signé avec le gouvernement centrafricain le 19 avril dernier, a été dévoilé ce 24 avril 2025 lors d'une réunion stratégique entre les principaux acteurs à Bangui.

Le général Henry Wanzet Linguissara, ministre conseiller à la présidence de République en matière de sécurité, était jeudi au micro de la presse présidentielle centrafricaine, dont notre correspondant à Bangui.

« Cela s'est soldé par un accord signé et par Bobo et par Ali Darassa »

« Ça fait des décennies que nous nous battons, commence-t-il par souligner. Et le chef de l'État, en tant que garant de la paix, a demandé à ce que les 3R, qui continuent à faire des bras-de-fer avec le gouvernement - le chef de la branche armée, monsieur Abdelkader alias "Bobo", se trouve à Ndjamena - eh bien c'est à ce titre que j'ai été mandaté pour me rendre à Ndjamena ».

Il poursuit : « À Ndjamena, conformément aux instructions du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad - qui a bien voulu que cet entretien soit mené par un de ses services là-bas, par rapport au gouvernement tchadien -, nous avons échangé. Ils ont pris des engagements. Bobo, des 3R, a décidé de réintégrer le processus de l'APPR, de faire un cessez-le-feu immédiatement, dès la signature de cet accord. »

Le général Henry Wanzet Linguissara ajoute : « Puisque nous étions en pourparlers avec Bobo, Ali Darassa de l'UPC s'est également manifesté. Et donc, nous lui avons tendu la main. Et Ali Darassa est donc de la partie. Avec ces deux groupes armés, nous nous sommes entendus. Cela s'est soldé par un accord signé et par Bobo et par Ali Darassa. »

L'UPC et les 3R faisaient partie de l'APPR signé en février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés avant de reprendre les armes en 2021.

Entre 2003 et 2013, guerres civiles et violences intracommunautaires ont meurtri la Centrafrique. Depuis 2018, les violences ont baissé en intensité mais des tensions subsistent.