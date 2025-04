Ile Maurice: L'«IT Unit» examine les appareils saisis de Renganaden Padayachy

L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, s'est rendu à l'IT Unit de la police, hier, pour l'examen de son téléphone et de son ordinateur portable. Ces appareils avaient été saisis la veille par les enquêteurs de l'Anti Money Laundering Unit (AML) lors de perquisitions menées dans le cadre de l'enquête portant sur une fraude présumée de Rs 45 millions au détriment de la Mauritius Investment Corporation Ltd au profit de la société Menlo Park Ltd.

Arrêté le mercredi 16 avril pour la deuxième fois en moins d'une semaine, Renganaden Padayachy fait face à une accusation provisoire de conspiracy to do a wrongful act. Cette accusation découle d'une enquête toujours en cours sur des soupçons de malversations financières impliquant des fonds publics. Trois perquisitions ont été effectuées le même jour dans ses résidences situées à Domaine du Gris-Gris, Roches-Brunes et Mont-Roches. À son domicile de Gris-Gris, les enquêteurs ont mis la main sur un téléphone et un ordinateur portable, désormais entre les mains de l'IT Unit pour une analyse technique approfondie. Cette analyse pourrait révéler des communications, des documents ou des transactions électroniques pertinentes pour l'enquête.

Dans l'après-midi du 16 avril, l'ex-ministre des Finances a comparu devant la cour de district de Port-Louis. Il a obtenu la liberté conditionnelle contre deux cautions de Rs 250 000 chacune et une reconnaissance de dette s'élevant à Rs 5 millions. Cette affaire suscite une vive attention, notamment en raison de l'ampleur des sommes en jeu et de la fonction qu'occupait Renganaden Padayachy au moment des faits allégués. Les prochains jours seront décisifs, alors que l'enquête de l'AML se poursuit avec l'analyse des preuves nu- mériques et d'éventuelles nouvelles auditions.