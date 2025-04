Madagascar: La Plantation - Jean Rigo, H'Mia et Olo Mazava à l'affiche

La Plantation discothèque Antsiranana invitera trois artistes dont deux étoiles montantes de la scène musicale locale et un grand manitou, le vendredi 02 mai prochain. Le dernier concert de cette dernière date entre la deuxième moitié des années 1990 et le début de l'année 2000. Donc, ce sera une retrouvaille !

Jean Rigo, le chantre de l'amour et de la cohésion sociale trouvera ses fans de la ville du Varatraza dans quelques jours. Comme prévu, il interprètera tous ces tubes comme Ambilà zaho, Mihevera, Misaotra ny vita ou encore Namaña. Les adeptes de Milantolanto vont pouvoir enfin le voir en live après avoir écouté ses morceaux à la radio ou dans leur playlist.

Toujours gaillard

Entre blues, folk et mélange de sonorités malgache, ce monsieur a pu émerveiller les adultes, l'adolescence de la génération 1980, et biberonner l'enfance des cadets nés à partir de 1990. Connu tout d'abord dans la Sofia sa localité, Jean Rigo rayonne rapidement à l'échelle nationale grâce à son vocal et son message. Comme tous les chanteurs célèbres de son temps, ses chansons font souvent l'objet de cover. Oui, le temps passe si vite.

En revanche, sa forme lui permet de suivre davantage sa direction. Une voie qu'il a partagée avec un zandry lors de la reprise du légendaire Namaña accompagné du raggaman du moment Joudas. Un choix qui ne s'avère pas anodin puisque celui-ci a pu sortir son talent. Ceci démontre également la volonté de Rigo à, en quelque sorte, passer le flambeau sans pour autant se retirer ni démissionner. L'aîné d'aujourd'hui n'était-il pas le petit frère hier ! Conscient des legs transmis par ses mentors, le parolier a un devoir à accomplir : livrer ce qu'il a reçu à la jeunesse.

Occasion en or pour les deux pépites

Effectivement, ce concert met en avant cet esprit de passation étant donné que deux vedettes de la ville partageront les mêmes planches avec le zôkibe. Il s'agit de H'Mia et Olo Mazava. Cette première, hormis sa passion pour la couture, est une chanteuse qui a redoré le blason de la DIANA. De compétition aux concours musicaux, cette voix d'or diegolaise a su se démarquer mainte fois. De surcroît, son duo avec Jazz MMC l'a projetée sur le devant de la scène.

Dès lors, madame signe des contrats de spectacle, participe à des festivals de renom. En outre, sa présence sur Facebook confirme sa notoriété. Ce réseau social lui a servi d'outil afin de brandir son engagement culturel. Militante pour les uns, chansonnière-influenceuse pour les certains, H'Mia a élaboré un système de communication adapté à sa région, jusqu'ici, elle s'en sort très bien... De son côté, Olo Mazava, avec son cri de scène, « Tsy be asaloha » littéralement rien n'est inquiétant, ne cesse de gravir la colline du succès.

Ce rappeur a décidé de passer aux choses sérieuses en 2015. De fil en aiguille, il fusionne sa cadence. Afrotrap, afrobeat, house and dance et électro, Mazava transporte ses fidèles en écrivant des paroles tant crues que réfléchies. En 2018, il est convoité par les managers. En revanche, l'auteur de Lafo sôra reste focus sur son objectif. L'avènement de la pandémie chambarde totalement la sphère artistique en général. Pour Olo Mazava, c'était une conjoncture durant laquelle il a élaboré une stratégie. Par conséquent, la réflexion a porté son fruit. De ce fait, entre 2022 et 2023, il livre des showcases aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur en l'occurrence à Mayotte.

En somme, ce grand événement qui se tiendra à La plantation sera à la fois une cérémonie d'adoubement et une rencontre entre deux générations. Jean Rigo, l'as de la mozika milantolanto verra l'exploit de ces deux étoiles montantes. À leur tour, ceux-ci auront de l'expérience vu que ce n'est pas tous les jours qu'on s'aligne au même rang qu'un grand manitou !