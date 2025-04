Madagascar: Orange MPPTour 50 - Les jeunes et les seniors, à l'honneur au Tropical Padel

Le circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) investit le terrain du Tropical Padel à Talatamaty pour trois tournois Orange MPPTour 50 qui s'annoncent palpitants, ce week-end, les 26 et 27 avril.

Au programme : un tournoi Next Gen pour les 10-18 ans, un tournoi Senior pour les plus de 45 ans, et un tournoi P50 féminin hors Top 10. Le tirage au sort, effectué hier, a donné le coup d'envoi des festivités. Pour le tournoi Senior, les compétiteurs sont répartis en deux poules : la poule Dames Senior avec 4 paires et la poule Homme Senior avec 4 paires. Le tournoi Next Gen, quant à lui, compte 12 équipes, divisées en trois poules : la poule Dames Next Gen, la poule A Next Gen Homme, et la poule B Next Gen Homme.

Enfin, le tournoi P50 féminin hors Top 10 aligne 16 joueuses réparties en deux poules : la poule A 50 Dame et la poule B 50 Dame. « L'objectif du Orange MPPTour est de vulgariser et de démocratiser le padel à Madagascar, de le rendre accessible et de le développer à travers l'île. Cette année, nous avons intégré des tournois Next Gen et Senior pour encourager les jeunes talents et permettre aux plus de 45 ans de s'épanouir dans une catégorie adaptée », explique Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit. En effet, le circuit, souvent exigeant, se veut plus inclusif avec ces nouvelles compétitions.

Le tournoi Next Gen mettra en lumière la relève du padel malgache, tandis que le tournoi Senior offrira une belle opportunité aux joueurs expérimentés de briller. « L'idée est de faire aimer ce sport à toutes les générations et de créer un espace où chacun peut s'exprimer », ajoute Gary Ah-Waye. Côté féminin, l'Orange MPPTour 50 femmes, ouvert hors Top 10, vise à booster le développement du padel au féminin. « Le tableau étant plus ouvert et le quota de participants non atteint, nous avons saisi l'occasion pour promouvoir également le padel féminin », précise-t-il.