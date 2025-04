Afrique du Sud: Le président Ramaphosa rencontrera 'bientôt' M. Trump pour discuter de ses relations tendues

Addis Ababa — Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi qu'il "rencontrera bientôt" le président américain Donald Trump pour discuter des relations entre les deux pays.

M. Ramaphosa a déclaré qu'il avait parlé à M. Trump et que les deux dirigeants avaient également convenu de discuter du processus de paix en Ukraine et de la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

"Nous avons tous deux convenu qu'il fallait mettre fin à la guerre le plus rapidement possible afin d'éviter d'autres morts inutiles. Nous avons tous deux convenu de nous rencontrer prochainement pour aborder diverses questions concernant les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud", a déclaré M. Ramaphosa dans un message publié sur le réseau social X.

"Nous avons également parlé de la nécessité de favoriser les bonnes relations entre nos deux pays", a-t-il ajouté. M. Ramaphosa n'a pas indiqué quand la rencontre avec M. Trump était susceptible d'avoir lieu.

Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis se sont détériorées depuis l'entrée en fonction de M. Trump au début de l'année.

M. Trump a critiqué la position de l'Afrique du Sud sur la guerre entre Israël et le Hamas, qui a vu le pays poursuivre Israël devant la Cour internationale de justice et l'accuser de la guerre à Gaza.

M. Trump a également signé un décret mettant fin à toute aide financière à l'Afrique du Sud et l'a frappée de droits de douane de 37 % sur ses exportations vers les États-Unis, qu'il a ensuite suspendus pendant 90 jours.

Ces coupes ont été un coup supplémentaire pour le pays après qu'il ait également perdu le financement américain pour ses programmes de santé clés, y compris la lutte contre le VIH.

M. Trump a également accusé l'Afrique du Sud de saisir illégalement des fermes appartenant à des fermiers blancs afrikaners après avoir promulgué la loi sur l'expropriation, qui permet au gouvernement d'exproprier des terres à des fins d'utilisation publique.

Il a proposé de faciliter la réinstallation des fermiers afrikaners blancs qui souhaitent quitter l'Afrique du Sud pour s'installer aux États-Unis.

Le mois dernier, les États-Unis ont expulsé Ebrahim Rasool, l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis, en raison de ses critiques à l'égard de M. Trump, qui a laissé entendre qu'il pourrait ne pas assister au sommet des dirigeants mondiaux du G20 prévu à Johannesburg en novembre.

M. Ramaphosa a révélé sa conversation avec M. Trump alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite officielle en Afrique du Sud.

M. Zelensky avait prévu de rencontrer M. Ramaphosa à l'Union Buildings, à Pretoria.