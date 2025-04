Afrique: Futsal féminin/CAN 2025 - Madagascar et Tanzanie se neutralisent

La chance de se qualifier en demi-finales est de plus en plus mince pour les Barea Ladies. Madagascar a enregistré un deuxième match nul, hier soir face à la Tanzanie au Maroc.

La tache se complique pour les Barea Ladies. Pas de vainqueur ni vaincu. Après le match nul 5 à 5 contre le Sénégal lors de la première journée du mardi, Madagascar a été encore une fois tenu en échec par la Tanzanie hier soir lors de la deuxième journée de la coupe d'Afrique des nations de futsal féminin au complexe sportif Moulay-Abdellah à Rabat, au Maroc. Une victoire aurait propulsé les protégées du coach Steve Princy Manitriniaina en demi-finales.

Comme lors de la première rencontre face aux Lionnes de la Téranga, le match entre les Barea et les Tanzaniennes d'hier a été très disputé. Le camp malgache a ouvert la marque dès la 2e minute de la rencontre, but inscrit par Marie Clara Raveloarisoa. Cette ailière gauche de l'AJSMI a été d'ailleurs l'auteur d'un triplé de la Grande île lors de ce match capital. La Tanzanie a égalisé à la 16e minute grâce au but signé Minja. La formation malgache a pourtant dominé la première période de 20 minutes, chronomètre arrêté.

Ratages

Le score a été de un partout à la pause. Les deux équipes ont beau chercher la victoire au retour des vestiaires. Les vingt minutes restantes ont été de plus en plus rebondissantes.

Les Tanzaniennes ont imposé leur jeu et ont toujours mené au score. Mnunka a marqué son deuxième but à la 24e minute, qui a été peu après égalisé par les Barea Ladies grâce à la réalisation de Clara, son deuxième but de la rencontre (27e. Une minute plus tard, la Tanzanie a pris le devant après le but marqué par la même Minja (28e. Les deux équipes ont été coude à coude dans les dix dernières minutes. Trois buts ont été enregistrés en une seule minute (31e. Clara a d'abord égalisé 3 partout avant que Stumai ne s'offre le quatrième but tanzanien. Sans tarder, la meilleure joueuse lors du premier match contre le Sénégal, Franca Alice Mbolaniaina, a inscrit le but de l'égalisation à 4 partout.

Les deux formations ont par la suite confondu vitesse et précipitation. Les Barea ont encore eu pas mal d'occasions nettes ratées outre les tirs cadrés repoussés par la gardienne de but de l'équipe adverse. La chance de se qualifier aux demi-finales est de plus en plus mince pour la sélection malgache. Le vainqueur entre le Sénégal et la Tanzanie à la troisième et dernière journée du groupe C, programmée samedi, obtiendra le ticket pour la phase finale. Chaque leader de poule à l'issue des éliminatoires sera qualifié directement. Le quatrième et dernier ticket sera attribué au meilleur deuxième pays des trois groupes.