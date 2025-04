Madagascar: Antsiranana - Le Junior Reporter Club renaît avec ambition

Bonne nouvelle pour les jeunes mordus de micro : le Junior Reporter Club fait peau neuve et relance ses activités à l'échelle régionale.

Ce club emblématique a pour vocation d'offrir un véritable terrain d'expression aux adolescents férus de journalisme radio, de reportage et d'interviews. Après plusieurs années de silence, le Junior Reporter Club (JRC) renaît de ses cendres à Antsiranana. Autrefois dynamique et prometteur, le club avait su captiver l'intérêt des jeunes amateurs de journalisme avant de sombrer dans l'oubli.

Aujourd'hui, il revient avec un nouveau souffle et un enthousiasme renouvelé. Le projet marque ainsi le début d'une nouvelle ère, où les jeunes deviennent acteurs du changement à travers la production d'émissions radiophoniques.

Créé pour permettre aux jeunes de s'exprimer librement tout en découvrant les bases du métier, le JRC ambitionne de redevenir un véritable espace d'échange, de créativité et d'engagement citoyen. Ce renouveau se traduit concrètement par l'organisation d'ateliers de formation, de reportages sur le terrain et d'une présence active sur les réseaux sociaux. Les jeunes reporters s'engagent à porter la voix de la jeunesse, à traiter des sujets qui leur tiennent à coeur et à développer leur esprit critique.

Engagement citoyen

Depuis hier, et pour cinq jours, quinze adolescents âgés de 12 à 17 ans sont réunis à la Maison de la communication et de la culture Banja pour une formation dédiée à la production d'émissions radiophoniques. Les thématiques abordées incluent le changement climatique, la nutrition, les droits des enfants, la jeunesse et la consolidation de la paix. Cette initiative est portée par la radio Sifaka, avec le soutien financier de l'Unicef.

Face à l'intérêt grandissant des jeunes pour les métiers des médias et de l'information, la relance du JRC s'impose comme une démarche porteuse d'avenir. Ce projet vise à renforcer l'engagement citoyen des adolescents tout en affinant leurs compétences en communication, en expression orale et en analyse de l'information. Durant la formation, les jeunes bénéficient de contenus animés par des professionnels de la communication et des journalistes chevronnés. À travers leur passion, ils prouvent que la radio demeure un média vivant, moderne et profondément humain.

Pendant l'ouverture officielle, Fabio Tinogny, directeur régional de la Communication, représentant le ministère de la Communication et de la Culture, a souligné que l'accès des jeunes à un espace d'expression constitue une priorité nationale. Ce partenariat avec Studio Sifaka, qui collabore avec soixante radios à travers le pays, en est une illustration concrète.

Le JRC se positionne ainsi comme un véritable tremplin pour les talents émergents, et un outil d'éducation aux médias et à la citoyenneté active. À l'issue de la formation, chaque participant réalisera un reportage sur un thème local de son choix.