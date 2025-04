Afrique de l'Est: Coopération régionale - Maurice restitue 25,5 kilos d'or saisis

En marge du Sommet de la COI, l'île Maurice a restitué une cargaison d'or saisie en 2019. Un geste pour montrer la qualité des relations bilatérales avec Madagascar, selon le Premier ministre mauricien.

Un geste fraternel. C'est ainsi que Navin Ramgoolam, Premier ministre mauricien, parle de la restitution d'une cargaison de quarante-et-un lingots d'or, qui équivaut à 25,5 kilos, hier. La cérémonie y afférente s'est déroulée en marge du Sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), au Centre de conférence internationale (CCI), Ivato.

«Il m'est particulièrement agréable d'accomplir aujourd'hui un geste qui marque non seulement la qualité des relations bilatérales entre Maurice et Madagascar, mais aussi l'esprit qui gouverne la solidarité régionale et la fraternité entre les îles», déclare alors le chef du gouvernement mauricien. Les métaux précieux ont été présentés à la presse avant d'être scellés par la douane et immédiatement transportés pour être entreposés à la Banque centrale.

Ces lingots d'or ont été saisis sur trois ressortissants malgaches, à l'aéroport de Maurice, en janvier 2019. En 2023, la justice mauricienne a statué sur la restitution des métaux précieux à Madagascar. Selon les explications d'Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général de la douane, présent à la cérémonie d'hier, l'arrestation et l'obtention d'une décision de justice favorable à la Grande Île découlent de la mise en oeuvre d'un accord d'assistance mutuelle administrative entre les deux pays.

Réussite diplomatique

Cet accord a été signé en 2018 entre Maurice et Madagascar. À entendre le patron de la douane, il couvre le partage d'informations et de renseignements, l'interception des tentatives de contrebande et une assistance dans les procédures judiciaires. Depuis la décision de justice en 2023, notamment, la Grande Île a réclamé à maintes reprises la restitution des 25,5 kilos d'or.

«Ce que nous vivons aujourd'hui montre une chose: quand la volonté politique existe, la justice avance. Quand la confiance existe, la vérité triomphe. (...) Aujourd'hui, Maurice a posé un acte, un acte responsable, un acte de solidarité et un acte de fraternité. C'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui avez eu cette volonté politique de retourner l'or de Madagascar dans son pays d'origine. Cet or appartient à Madagascar, à son peuple et à ses générations futures», se réjouit Andry Rajoelina, président de la République, dans sa prise de parole.

«(...) Je vous le dis franchement, je ne comprends pas pourquoi cela a pris six années, malgré les demandes répétées de Madagascar», ajoute Navin Ramgoolam, au sujet de la restitution des lingots d'or, tout en soulignant la portée symbolique d'effectuer la restitution en marge du Sommet de la COI. «Ce geste témoigne de la confiance mutuelle et des liens historiques entre les deux îles. (...) Cet acte marque aussi la volonté de mon gouvernement de contribuer à notre but commun contre les crimes transfrontaliers dans notre région, pour le bien collectif», ajoute-t-il.

«Cette cérémonie (...) est aussi une preuve de notre engagement à renforcer notre coopération avec l'île Maurice : nos échanges entre nos douanes, nos contrôles conjoints ainsi que nos mécanismes de traçabilité. Ensemble, nous devons protéger nos richesses. Nous devons barrer la route aux réseaux mafieux. Nous devons nous unir, être vigilants et être fermes également», renchérit le président Rajoelina.

Il est par ailleurs expliqué que «ce dénouement symbolise une réussite diplomatique et judiciaire pour Madagascar, fruit d'une coopération renforcée entre les autorités douanières malgaches et mauriciennes, dans le cadre de l'accord d'assistance mutuelle administrative signé en 2018".