Madagascar: Conservation du patrimoine - La France et le pays lancent un programme de formation

La ministre de la Culture française, Rachida Dati, et son homologue malgache, Volamiranty Donna Mara, ont signé hier un accord de coopération muséale.

Deuxième journée marquante de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Madagascar. Sous la conduite éclairée de la ministre malgache de la Culture et de la Communication, Volamiranty Donna Mara, le président français a foulé les pierres chargées d'histoire du Rovan'i Madagasikara, rénové en 2022. Accompagné d'une délégation de haut niveau -- comprenant notamment Rachida Dati, ministre française de la Culture, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion, et Ben Issa Ousseni, président du Département de Mayotte -- Emmanuel Macron a été accueilli par les descendants de la royauté malgache, dans un moment empreint d'émotion et de symboles.

L'événement phare de cette visite a été la signature d'une déclaration d'intention entre les deux ministres de la Culture, scellant un programme ambitieux de formation dans le domaine des musées, pour mieux conserver les patrimoines.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du mémorandum d'entente pour une coopération muséale et patrimoniale, signé le 3 octobre 2024. Elle vise à renforcer les compétences des professionnels malgaches, à favoriser les échanges d'expertise pour la conservation des trésors patrimoniaux, et à former les cadres du ministère de la Culture et de la Communication, les équipes du Rovan'i Madagasikara ainsi que les étudiants de l'université d'Antananarivo.

« La restitution des crânes sakalava n'est que le début d'un processus : elle nous permet de partager nos connaissances, de rapprocher nos scientifiques et, surtout, de former ensemble les équipes des musées et des institutions chargées de les accueillir et de les conserver. Un lien se renoue ; nous bâtirons ce savoir ensemble », a déclaré le président Emmanuel Macron au Rovan'i Madagasikara.

Après cette séquence mémorielle, les deux pays réaffirment leur engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine malgache, tout en tissant des liens durables entre experts, étudiants et passionnés des deux pays. Cette collaboration ouvre une nouvelle ère dans les échanges culturels franco-malgaches.