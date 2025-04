Congo-Brazzaville: Gaïus Makouta, globe-trotter du pays qui s'épanouit désormais en Turquie

Le milieu de terrain du Congo-Brazzaville, qui rêve toujours de disputer une grande compétition avec son pays, s'épanouit aujourd'hui en Turquie. Alors qu'il affronte Kayserispor dimanche 27 avril en Süperlig, Gaïus Makouta s'est confié à RFI sur son parcours sinueux et ses ambitions, ainsi que sur son expérience en sélection.

Une charmante station balnéaire avec d'un côté les Monts Taurus... De l'autre, la mer Méditerranée... Il y a pire que la cité d'Alanya dans le sud de la Turquie, pour poursuivre sa carrière. Un endroit où, à 27 ans, Gaïus Makouta, a posé ses valises l'été dernier, après avoir quitté Boavista. « Je n'imaginais pas un jour habiter ici en Turquie, si loin de chez moi, explique-t-il. Mais je me sens bien et c'est le cas aussi de ma famille, ce qui était primordial ».

En Turquie, il s'épanouit : « Honnêtement, j'arrive à un âge où j'ai pas mal bourlingué et le championnat turc est suffisamment compétitif pour que je m'y sente à l'aise. Il y a de bonnes équipes, de bons joueurs et une ambiance qui peut parfois être complètement folle. » Aux côtés de l'international sud-coréen Hwang Ui-jo, passé par Bordeaux et de Rony Lopes (ex - Lille, Monaco, Nice...), il traverse donc sa première saison en Süperlig dans la peau d'un titulaire.

Indiscutable dans l'entrejeu d'Alyanaspor, Makouta est souvent aligné en tant que relayeur pour apporter son abattage et sa capacité de projection. Auteur de deux buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l'international congolais souhaite se montrer plus déterminant pour son club : « Même si j'avais réussi à marquer 15 buts et donner 15 passes décisives, je vous dirais que ce n'est pas assez... J'en veux toujours plus... » Et son club en aurait bien besoin à l'orée du sprint final de cette saison. Victorieux face à Samsunspor (1-0) le week-end dernier, Alanyaspor se bat pour sortir de la zone de relégation, après cinq défaites en six matches qui l'ont fait plonger au classement.

De l'usine au Championnat portugais

Une fin de saison palpitante pour l'imposant milieu de terrain, qui est né à Beaumont-sur-Oise, en région parisienne, et qui aurait bien pu ne jamais connaître ce genre d'émotions. Formé au Havre, Makouta n'avait pas été prolongé par le club normand « assez logiquement. À l'époque, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, mais il me manquait quelque chose ». Après plusieurs tentatives infructueuses de trouver un club, le voilà, à 19 ans, contraint de donner un nouveau cap à sa vie. « Je me suis dit que c'était fini, que j'avais raté le train et que je n'allais pas concrétiser mon rêve d'enfant », raconte-t-il.

Devant la nécessité de payer les factures et sur les conseils de sa mère, il finit par devenir manutentionnaire dans une usine, près du domicile familial. « Je n'avais plus envie de jouer au foot et je me suis retrouvé du jour en lendemain dans une usine, avec des mamans, des papas, qui étaient là pour nourrir leur famille... Je me levais tôt et ça m'a appris le vrai monde du travail, à gagner mes premiers vrais salaires » se souvient Makouta. « Et c'est vrai que cela a été un déclic pour moi... Ça m'a permis de garder cette motivation et cette détermination pour pouvoir faire de belles choses par la suite... Et tout s'est enchaîné ensuite... »

Galvanisé par cette expérience, le Congolais croit toujours en sa bonne étoile et enchaîne les essais qui le mènent d'abord en Irlande, au club de Longford Town, à l'été 2016, avant de découvrir le championnat grec (Aris Salonique), la Bulgarie et le Portugal. À Braga, à son arrivée en 2020, il croise la route d'Yvan Neyou, camarade complice : « Gaiüs, c'est plus qu'un frère pour moi. Un super mec qui n'est pas jugé à sa juste valeur... On s'est vraiment épaulés à l'époque. Sans lui, mon aventure là-bas n'aurait pas été la même », complimente l'international camerounais, désormais à Leganes, en Espagne.

Alors cantonné à l'équipe réserve entraînée à l'époque par Ruben Amorim (aujourd'hui entraîneur de Manchester United), Makouta finit par séduire Boavista, en 2021. Et en trois saisons, il exploite enfin tout son potentiel, faisant même partie des révélations de la saison au milieu des stars du championnat comme l'Uruguayen Darwin Nunez ou encore le futur Parisien Vitinha. Des performances qui ont donc fini par convaincre Alanyaspor d'en faire un élément clé de son nouvel effectif.

Une expérience frustrante avec la sélection

À bientôt 28 ans, le solide milieu de terrain aurait aimé pouvoir faire aussi bien avec le Congo-Brazzaville, mais pour l'instant, l'histoire s'écrit en pointillés. Du haut de ses 24 sélections, il est un cadre des Diables Rouges, mais s'agace de ne pas vraiment pouvoir faire progresser son pays : « On fait du surplace. Il y a beaucoup de qualités au pays, que ce soit au niveau du football local ou des binationaux, et on n'arrive même pas à se qualifier pour des phases finales, alors que d'autres sélections avancent à grands pas. »

Absents de la CAN depuis l'édition 2015, les Diables Rouges sont aussi suspendus de toute compétition internationale depuis février. La FIFA a ainsi sanctionné la Fecofoot (Fédération congolaise de football) à cause de l'ingérence du gouvernement de son pays pour choisir ses dirigeants.

Lancé en 2019 par le Brésilien Valdo, Makouta avait honoré sa première sélection par un but contre la Thaïlande avant de disparaître un peu des radars. Ça ne l'empêche pas de pester contre les instances. « Avec les coéquipiers, nous ne sommes même plus étonnés par ce qui nous arrive. Je ne sais pas si les dirigeants sont réellement compétents pour gérer tout ça. Que ce soit du côté de la Fédération ou du ministère. Car il existe un différend qui pénalise l'équipe nationale. C'est une guerre d'égo », s'agace le milieu de terrain, qui « rêve » toujours de disputer une compétition internationale avec le Congo.

Ce ne sera ni la Coupe du Monde 2026, pas plus que la CAN au Maroc qui débutera le 21 décembre. « Mon objectif, ça a toujours été de participer à une phase finale de CAN, c'est là-dessus qu'on va se concentrer », espère encore Makouta. Si les soucis des Diables Rouges finissent par s'arranger, cela pourrait donc être en 2027 en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.