Gambie: L'ambassadeur Baks Touray propose une réponse stratégique à la fermeture potentielle de l'ambassade des États-Unis

La Gambie est actuellement confrontée à une crise diplomatique d'importance nationale, avec la menace imminente de la fermeture de l'ambassade des États-Unis à Banjul, l'expulsion d'environ 3 000 Gambiens des États-Unis et le retrait du soutien américain à la justice transitionnelle et aux engagements multilatéraux dans le cadre des traités signés avec des organisations tels que l'OMS et l'UNESCO.

Selon l'ambassadeur Abdoulie Baks Touray, qui cumule les fonctions de président directeur général de Sahel Investment, ces bouleversements se produisent parallèlement à un repli plus large de la politique étrangère des États-Unis dans le cadre d'un rééquilibrage fiscal et géopolitique.

Tandis que tous ces développements prennent forme, l'ambassadeur a souligné qu'il est essentiel que la Gambie agisse rapidement, et ce, de manière décisive et stratégique en vue de la préservation de ses intérêts nationaux, la protection de sa diaspora et la prévention des effets diplomatiques à long terme », a-t-il déclaré.

Fermeture de l'ambassade : Une question géopolitique et opérationnelle plus profonde

La fermeture potentielle de l'ambassade des États-Unis à Banjul, a déclaré l'ambassadeur Touray, n'est nullement un cas isolé.

« Elle s'inscrit dans une tendance mondiale de réduction des effectifs, motivée par des contraintes budgétaires, des évaluations sécuritaires et des défis logistiques, notamment l'incapacité des États-Unis à acquérir des terrains pour la construction d'ambassades permanentes dans de nombreux pays ».

Il a estimé que dans le cas de la Gambie, le retard prolongé ou l'incapacité d'allouer un terrain approprié pour une ambassade américaine spécialement construite a pu exacerber les frustrations au sein du département d'État américain. « Il s'agit d'un facteur qui justifie une solution immédiate par le biais d'une attribution exécutive de terrain ou de garanties de bail à long terme. »

Expulsion des Gambiens des États-Unis

« L'expulsion imminente de milliers de Gambiens - dont un nombre important se sont intégrés dans la société américaine - risque de submerger le fragile marché de l'emploi, le filet de sécurité sociale de la Gambie, et d'alimenter les remous sociaux, la désillusion et l'insécurité, notamment chez les jeunes. »

Érosion de l'engagement des États-Unis dans les initiatives africaines

Le président directeur général de Sahel Investment a également estimé que le retrait de l'USAID, la perte potentielle de financement de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) et le retrait total d'institutions multilatérales telles que l'OMS et l'UNESCO représentent une trajectoire de désengagement qui pourrait priver les pays africains, notamment les petits États comme la Gambie, de ressources capitales.

Recommandations stratégiques

Il a présenté des recommandations stratégiques pour un engagement diplomatique de haut niveau, suggérant que la Gambie envoie d'urgence un envoyé spécial ou une délégation ministérielle à Washington D.C. pour négocier un moratoire sur les déportations ; proposer un plan clair de soutien à la réintégration de la diaspora ; réaffirmer la volonté de la Gambie d'aider l'ambassade à obtenir un terrain pour une ambassade américaine permanente ; faciliter l'identification et l'attribution d'un terrain sûr et stratégiquement situé afin que le gouvernement américain construise son ambassade à Banjul ; envisager de proposer des conditions de location à long terme (par exemple, 99 ans) si la vente pure et simple est diplomatiquement ou constitutionnellement irréalisable ; communiquer officiellement cet engagement à l'ambassadeur des États-Unis et au Département d'État.

Forum d'échange avec la diaspora

Mr Touray a également suggéré que la Gambie mette en place un Conseil Consultatif National de la Diaspora chargé de conseiller la présidence et les ministères sur les questions liées à la migration, aux négociations bilatérales et aux opportunités de développement ; donner aux Gambiens basés aux États-Unis les moyens de jouer le rôle d'ambassadeurs informels et de lobbyistes pour la Gambie aux États-Unis.

Lettre présidentielle au président américain

Il a également suggéré ce qui suit : Rédiger et remettre une lettre personnelle de S.E. le Président Adama Barrow au Président Donald Trump réaffirmant :

- l'engagement de la Gambie en faveur des valeurs démocratiques et des droits de l'Homme

- Le partenariat stratégique entre les deux nations

- Des garanties sécuritaires et diplomatiques spécifiques concernant les opérations américaines en Gambie.

Un appel au leadership et à l'engagement Monsieur le Président,

« Ce moment n'est pas simplement un désaccord diplomatique, c'est un test déterminant de la maturité de la Gambie en tant qu'État démocratique, de sa position mondiale et de son engagement envers sa diaspora et ses partenaires internationaux ».

L'ambassadeur Touray a soutenu que l'inaction pourrait entraîner la rupture des liens diplomatiques et économiques, la perte de confiance dans la justice transitionnelle et les systèmes de gouvernance.

« Mais s'il est relevé avec détermination, ce défi offre l'occasion de rééquilibrer les relations entre les États-Unis et la Gambie, de renforcer le rôle de la diaspora dans le développement national et de positionner la Gambie en tant que leader de la diplomatie africaine ».

« Votre leadership à ce stade déterminera si la Gambie réaffirme son statut de démocratie résiliente et tournée vers l'avenir, ou si elle risque un isolement stratégique à un moment où les alliances sont les plus importantes », a-t-il affirmé.

