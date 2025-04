Afrique de l'Ouest: La Daba lance une académie pour promouvoir l'éducation à l'investissement dans la région

TLDR

Daba Finance a officiellement lancé Daba Academy - connue en français sous le nom de L'École du Patrimoine - uneplateforme en ligne complète visant à démocratiser l'éducation à l'investissement en Afrique francophone. Le programme s'adresse aux investisseurs individuels de la région de l'UEMOA qui souhaitent se constituer un patrimoine par le biais de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières.

Pour un prix de pré-lancement limité à 15 000 CFA (26 $), les apprenants bénéficient d'un accès à vie à un programme de 24 modules, d'un enseignement dispensé par des experts et d'outils pratiques, y compris un bonus d'investissement de 5 000 CFA et la création gratuite d'un compte sur la plateforme Daba. Tous les étudiants reçoivent un certificat numérique à la fin du programme.

Le programme offre des conseils étape par étape sur la compréhension des marchés de la BRVM, la sélection des actions et l'élaboration de stratégies d'investissement, avec une accessibilité 24h/24 et 7j/7 et une communauté d'apprentissage par les pairs. Daba a déjà formé gratuitement 30 000 apprenants et s'étend maintenant à l'enseignement supérieur, dans le but de combler le fossé entre l'éducation financière et l'investissement dans le monde réel en Afrique.

Points clés à retenir

La Daba Academy représente un effort stratégique de Daba Finance pour accroître l'inclusion financière par l'éducation. En combinant un apprentissage en ligne accessible avec des outils d'investissement direct, la plateforme permet aux individus de passer de l'apprentissage à l'action. Alors que de nombreux Africains restent exclus des marchés financiers formels, des outils mobiles et une éducation structurée peuvent changer la donne. L'Académie Daba soutient ce changement en abaissant les barrières et en reliant la connaissance à l'exécution.

La BRVM de la région de l'UEMOA a connu un intérêt croissant de la part des jeunes et des investisseurs de la diaspora. Grâce au modèle intégré de Daba - éducation, investissement et banque mobile - la société se positionne à l'avant-garde de la révolution de l'investissement de détail en Afrique. Le modèle de Daba soutient également la croissance de la communauté par le biais de primes de parrainage et de remises promotionnelles, ce qui permet d'élargir encore la portée de l'entreprise. Alors que les défis économiques mettent en évidence le besoin d'outils de création de richesse, l'Académie Daba arrive à un moment crucial pour aider les individus à prendre le contrôle de leur avenir financier.