Afrique de l'Est: Le Kenya s'apprête à dépasser l'Éthiopie en tant que première économie d'Afrique de l'Est

TLDR

Selon de nouvelles données du Fonds monétaire international, le Kenya devrait dépasser l'Éthiopie en tant que première économie d'Afrique de l'Est en 2025. Le FMI prévoit que le PIB du Kenya atteindra 132 milliards de dollars l'année prochaine, devant celui de l'Éthiopie, estimé à 117 milliards de dollars.

Cette évolution fait suite à la forte dévaluation de la monnaie éthiopienne en juillet 2024, dans le cadre de réformes visant à garantir un programme du FMI de 3,4 milliards de dollars et à débloquer 16,6 milliards de dollars d'aide supplémentaire de la Banque mondiale. La dépréciation de 55 % du birr, tout en stabilisant les comptes extérieurs, a augmenté les coûts d'importation et les pressions inflationnistes.

En revanche, le Kenya a maintenu une stabilité macroéconomique et une monnaie forte. Le shilling kenyan s'est apprécié de 21 % en 2024, soit la meilleure performance mondiale cette année-là. L'économie diversifiée du pays et son secteur financier mature ont contribué à amortir les risques budgétaires. Malgré cela, le Kenya reste confronté à des défis internes, notamment des réactions négatives à des hausses d'impôts et des manifestations qui ont fait disparaître 600 millions de dollars de la Bourse de Nairobi en 2023.

Points clés à retenir

L'avance du Kenya en Afrique de l'Est ne se limite pas à la dynamique monétaire à court terme. Son économie bénéficie des services, de l'industrie manufacturière et du commerce régional, alors que l'Éthiopie s'est fortement appuyée sur les dépenses publiques d'infrastructure et l'agriculture. La restructuration de la dette et le redressement post-conflit de l'Éthiopie ont compliqué la croissance, tandis que l'inflation reste élevée. En libéralisant le taux de change, l'Éthiopie a pris des mesures pour retrouver l'accès aux marchés internationaux, mais à un coût à court terme pour les prix à la consommation et le PIB mesuré en dollars.

L'économie kényane est davantage intégrée aux marchés mondiaux et a attiré des investissements étrangers réguliers, en particulier dans les domaines de la fintech, de la logistique et de l'agriculture. Son système financier et son cadre de politique monétaire offrent la flexibilité nécessaire pour absorber les chocs. Les deux pays doivent faire face à une incertitude mondiale croissante, notamment le ralentissement de la demande sur les principaux marchés d'exportation et les retombées potentielles de l'augmentation des droits de douane américains. Pour le Kenya, le maintien de la dynamique nécessitera un équilibre entre les réformes fiscales et la stabilité politique. Pour l'Éthiopie, le règlement de la dette et les réformes structurelles seront essentiels pour regagner la confiance des investisseurs.