Libye: Le Musée national fermé depuis 2011 rouvre ses portes

En Libye, le Musée national, fermé depuis 2011, rouvre officiellement ses portes ce 25 avril 2025 à Tripoli. Situé dans le coeur historique de la capitale et établi dans une très ancienne forteresse, ce musée existe depuis 1919. Il abrite l'une des plus importantes collections en Afrique du Nord. Connu sous le nom d'al-Saraya al-Hamra (« Château Rouge ») ou le musée Jamhiriya sous Kadhafi, il retrace 5 000 ans d'histoire.

Il a été fermé en 2011, après les émeutes qui ont eu lieu quand des rebelles y ont fait irruption. Ils ont détruit certaines pièces en rapport avec le colonel Mouammar Kadhafi, mais les objets les plus précieux ont été déménagés et conservés dans un lieu sûr, par le personnel.

Ce sont ces milliers de pièces riches et variées qui retracent l'histoire de la Libye, de la préhistoire à l'indépendance du pays en 1953, qui font en effet de ce musée une référence. Il est composé de plusieurs sections : historiques, archéologiques et ethnographiques. Les objets représentent les époques phénicienne, punique, grecque, romaine, byzantine et ottomane. Une importante section est dédiée aux anciennes tribus libyennes et leurs traditions. Une autre expose l'histoire naturelle du pays avec une collection unique au monde de fossiles et de dessins rupestres.

La réhabilitation a pris plusieurs années, entrecoupée en raison des conditions sécuritaires. Elle s'est accélérée depuis 2022. Le Musée national libyen « s'est doté des technologies et moyens modernes et interactifs », a déclaré Walid Ellafi, ministre d'État chargé de la Communication.

Le gouvernement d'Abdel Hamid Dbeibah mise sur cette réouverture pour montrer que la vie suit son cours à Tripoli. Les grands moyens ont en effet été déployés pour la réouverture. Des spots publicitaires sont diffusés à la télévision, on y voit des stars de cinéma égyptiennes et syriennes parcourir les allées du musée.

C'est un grand musée qui se développe sur trois niveaux. On commence par la préhistoire, avec vraiment un accent sur les sites de l'Acacus, sur ce patrimoine rupestre qui est assez incroyable, d'un incroyable état de conservation, qui présente des peintures et des gravures rupestres qui sont assez uniques. Après, on déambule d'abord dans les tribus, les tribus locales anciennes. Puis, en fait, on rentre dans l'histoire. D'abord, l'histoire des Phéniciens et leur rôle dans la revitalisation d'un certain nombre de lieux. Et puis le développement de la culture romaine en Tripolitaine.

Et c'est vrai que c'est toujours très étonnant : des grandes statues dynastiques ou religieuses, des portraits colossaux d'empereurs. On continue avec la culture grecque qui était essentiellement centrée sur les sites de Cyrénaïque. Et puis, la culture byzantine, chrétienne, avec des objets et des mosaïques. Et puis, on arrive aux arts de l'Islam. On termine la visite par aussi quelque chose qui est important : c'est toute la partie ethnographique, l'inspiration qu'on voulait aussi donner à ce musée, c'était un parcours à la fois chronologique mais aussi thématique.

Vincent Michel, professeur d'archéologie à l'université de Poitiers et dirigeant de la mission archéologique française en Libye, qui a participé à ce projet