Madagascar: Projet Volobe Amont - EDF parmi les actionnaires aux côtés d'Axian et Africa50

La convention a été signée hier, en présence des présidents Andry Rajoelina et Emmanuel Macron. Le paysage énergétique de Madagascar s'apprête à franchir un cap historique avec l'entrée d'EDF Renouvelables dans le capital du projet hydroélectrique Volobe Amont.

Une étape clé pour la transition énergétique du pays. C'est ce que marque ce nouveau partenariat stratégique qui renforce la crédibilité technique et financière de ce projet structurant. La signature officielle des nouveaux accords s'est tenue au Palais d'État d'Iavoloha, sous l'égide des présidents Andry Rajoelina et Emmanuel Macron. À travers cet événement, EDF s'engage aux côtés du Groupe AXIAN (via NEA Volobe) et de Africa50 pour concevoir, financer, construire, exploiter et transférer, à terme, cette infrastructure majeure à l'État malgache. La nouvelle structure actionnariale du projet se répartit désormais entre AXIAN Energy et EDF Renouvelables à hauteur de 37,5% chacun, et Africa50 à 25%, avec une entrée future de l'État malgache prévue à 20% à la clôture financière.

Priorisé

Reconnu comme l'un des projets énergétiques prioritaires de l'État, Volobe Amont ambitionne de produire une électricité décarbonée, fiable et compétitive. Pour cela, les actionnaires bénéficient du soutien de la SFI, du Groupe Banque mondiale, et d'un ensemble de prêteurs engagés, notamment à travers des instruments de dette concessionnelle. Sur le terrain, le projet connaît des avancées concrètes. L'appel d'offres pour la construction du barrage sera lancé dans les prochaines semaines.

Les études géologiques et hydrologiques ont été consolidées, et une présence locale renforcée à Tamatave et Volobe permet d'assurer un dialogue permanent avec les communautés et les autorités. Les normes environnementales et sociales les plus exigeantes sont également appliquées, dans le respect des réglementations malgaches et des standards internationaux. La convergence des expertises - publiques et privées - ainsi que la mobilisation de ressources de haut niveau augurent d'un projet transformateur. Au-delà de l'enjeu énergétique, Volobe Amont incarne une vision partagée de développement durable et inclusif. Une ambition désormais soutenue par un acteur de référence mondial, pour une transition énergétique souveraine et au service de la population malgache.